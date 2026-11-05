Paredes y Molina, afuera de la Selección: cuántos partidos de sanción tienen y cuándo podrían volver

Entre las ausencias de la lista de Lionel Scaloni para enfrentar a Uruguay, el viernes 13 en La Bombonera, y a Costa Rica, el martes 17 en Córdoba, hay dos que no tienen que ver con lesiones. Leandro Paredes y Nahuel Molina siguen cumpliendo las sanciones que les aplicó la FIFA por los incidentes tras la final del Mundial 2026 entre la selección argentina y España.