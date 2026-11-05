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Paredes y Molina, afuera de la Selección: cuántos partidos de sanción tienen y cuándo podrían volver

Las suspensiones solo rigen para partidos de la Albiceleste, por eso ambos juegan en sus clubes. Almada, en cambio, ya cumplió su fecha y volvió a la lista.

LA FINAL. Los incidentes que motivaron las sanciones ocurrieron tras la derrota ante España.
LA FINAL. Los incidentes que motivaron las sanciones ocurrieron tras la derrota ante España.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Paredes y Molina quedaron fuera de la Selección para la doble fecha en Argentina tras ser suspendidos por la FIFA debido a los incidentes en la final del Mundial 2026.
  • La FIFA impuso diez fechas a Paredes y siete a Molina por peleas tras perder ante España; las sanciones rigen solo para la Albiceleste y se descuentan en amistosos.
  • La AFA apelará las sanciones ante la FIFA y el TAS para acortar los plazos, mientras Scaloni deberá rearmar el equipo hasta que ambos futbolistas queden habilitados.
Resumen generado con IA

Entre las ausencias de la lista de Lionel Scaloni para enfrentar a Uruguay, el viernes 13 en La Bombonera, y a Costa Rica, el martes 17 en Córdoba, hay dos que no tienen que ver con lesiones. Leandro Paredes y Nahuel Molina siguen cumpliendo las sanciones que les aplicó la FIFA por los incidentes tras la final del Mundial 2026 entre la selección argentina y España.

El fallo se conoció el 21 de agosto. Paredes recibió 10 partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares, y Molina, siete fechas y la misma multa. También fueron sancionados Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, con tres partidos, y Thiago Almada, con uno. Del lado español, Gavi recibió una fecha.

Los incidentes ocurrieron después de la derrota en Nueva Jersey. Según el fallo, Paredes tomó del cuello a Eric García y forcejeó con Gavi, Molina se enfrentó con Rodri tras el pitazo final y Ayala fue contra Dani Olmo durante los festejos españoles.

Los amistosos, la clave

Las suspensiones solo rigen para partidos oficiales de selección, por lo que los dos juegan con normalidad en sus clubes. Además, la AFA pidió que las sanciones pudieran cumplirse en amistosos de clase A, y la FIFA lo aprobó. Así, cada partido de preparación que juega la Selección les descuenta una fecha.

Almada ya cumplió su partido de suspensión y volvió a ser convocado para esta doble fecha. La AFA, por su parte, recibió una multa de 321.000 dólares por varias infracciones, entre ellas la exhibición de un cartel sobre las Malvinas tras la semifinal ante Inglaterra.

Desde la AFA anunciaron que apelarán las sanciones ante el Comité de Apelaciones de la FIFA y que no descartan llegar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Mientras tanto, Paredes y Molina tendrán que seguir esperando.

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