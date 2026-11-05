Un latino ganó la gobernación en California

El demócrata Xavier Becerra derrotó al candidato de Donald Trump, el republicano Steve Hilton, y conquistó la gobernación de California este martes, anunciaron las cadenas estadounidenses.
Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, es el primer latino en ser electo a la gobernación de este estado con una gran población extranjera y que, de ser un país, constituiría la cuarta economía del mundo. Los resultados parciales mostraron a Becerra, un político de carrera que trabajó en el gabinete del ex presidente demócrata Joe Biden, con una ventaja de dos a uno sobre Hilton, cuando se habían contado casi la mitad de los votos. Becerra dirigió una discreta campaña en un estado habitualmente demócrata y donde la marca Trump es casi un sello tóxico. “Damas y caballeros, han entrado a la era de Becerra”, dijo el ex secretario de salud y servicios humanos a sus seguidores en Sacramento este martes.
“No competí para hacer historia”, añadió. “Competí para hacer la diferencia para todos los que llaman a California de hogar, hayan votado por mí o no”. Reemplazará al gobernador Gavin Newsom, un demócrata que estaba al final de su segundo y último mandato, ya quien se visualiza como un posible presidenciable para las elecciones de 2028. Hilton, un ex comentarista nacido en el Reino Unido que fue asesor del ex primer ministro David Cameron, siempre había sido una apuesta arriesgada. Sin embargo, buscó aprovechar su condición de relativamente recién llegado al estado para convencer a los votantes de que podía canalizar lo que él denominaba el “espíritu rebelde” de California, con el fin de hacer del estado un lugar más favorable para los negocios y menos limitado por la burocracia.