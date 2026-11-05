Un latino ganó la gobernación en California

“No competí para hacer historia”, añadió. “Competí para hacer la diferencia para todos los que llaman a California de hogar, hayan votado por mí o no”. Reemplazará al gobernador Gavin Newsom, un demócrata que estaba al final de su segundo y último mandato, ya quien se visualiza como un posible presidenciable para las elecciones de 2028. Hilton, un ex comentarista nacido en el Reino Unido que fue asesor del ex primer ministro David Cameron, siempre había sido una apuesta arriesgada. Sin embargo, buscó aprovechar su condición de relativamente recién llegado al estado para convencer a los votantes de que podía canalizar lo que él denominaba el “espíritu rebelde” de California, con el fin de hacer del estado un lugar más favorable para los negocios y menos limitado por la burocracia.