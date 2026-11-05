OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: cruz fundacional
Por Redacción LA GACETA Hace 6 Hs

Me adhiero y celebro la presencia del Gobierno de la Provincia a la visita de Su Santidad León XIV en fecha próxima. Una oportunidad para que, en nombre del pueblo tucumano se asuma el solemne compromiso de que, en recordación   a tan distinguida visita la provincia de Tucumán incorpore la Cruz de la Fundación en la Bandera de Tucumán, el símbolo provincial adoptada por la Legislatura en el Año 2010. La feliz propuesta se publicó en el diario LA GACETA el 24 de setiembre pasado en el espacio cartas de lectores, donde se expresan las justas razones que hacen que el símbolo cristiano sea visible en la bandera provincial.

Julio Alberto Castellanos                                                           

Las Piedras 201 - 5° B - S. M. de Tucumán

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