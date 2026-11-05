Cartas de lectores: cruz fundacional

Me adhiero y celebro la presencia del Gobierno de la Provincia a la visita de Su Santidad León XIV en fecha próxima. Una oportunidad para que, en nombre del pueblo tucumano se asuma el solemne compromiso de que, en recordación a tan distinguida visita la provincia de Tucumán incorpore la Cruz de la Fundación en la Bandera de Tucumán, el símbolo provincial adoptada por la Legislatura en el Año 2010. La feliz propuesta se publicó en el diario LA GACETA el 24 de setiembre pasado en el espacio cartas de lectores, donde se expresan las justas razones que hacen que el símbolo cristiano sea visible en la bandera provincial.