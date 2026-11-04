“Le estamos dando pelea a todo el país”: estudiantes tucumanos competirán en el Desafío ECO YPF

Hay días en que entran al taller a las ocho de la mañana y salen a las siete de la tarde, o incluso más tarde. Después les toca ponerse al día con las materias que cursan en el año. Entre una cosa y otra, un grupo de estudiantes tucumanos está terminando el auto eléctrico con el que competirá por primera vez a nivel nacional. Y mientras trabajan en los últimos detalles, también buscan el apoyo de la gente para llegar mejor posicionados a la largada.