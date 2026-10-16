Un desafío de 28 horas para estudiantes: la FACET será sede del Rally Latinoamericano de Innovación

Resumen para apurados
- La FACET de la UNT será sede del Rally Latinoamericano de Innovación el 16 y 17 de octubre, donde universitarios resolverán problemas sociales y ambientales en 28 horas.
- Equipos de 4 a 10 alumnos, con paridad y de diversas carreras, abordarán desafíos reales en esta competencia regional impulsada por CONFEDI junto a entidades de Colombia y México.
- La iniciativa, con más de 65.000 participantes desde 2014, busca fomentar la creatividad, el trabajo interdisciplinario y el desarrollo de soluciones aplicables a la comunidad.
¿Qué se puede crear en 28 horas cuando se juntan estudiantes de distintas carreras con ganas de resolver un problema? Esa es la consigna del Rally Latinoamericano de Innovación 2026, que tendrá nuevamente una sede presencial en Tucumán: la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
La competencia se desarrollará el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, con equipos que trabajarán durante 28 horas consecutivas. El objetivo será elegir uno de los desafíos propuestos por organizaciones, empresas e instituciones y diseñar una respuesta creativa, viable y con posibilidades de llevarse a la práctica.
La convocatoria está dirigida principalmente a estudiantes de Ingeniería, aunque también pueden participar alumnos de otras carreras. La propuesta apunta a combinar conocimientos, sumar distintas perspectivas y poner a prueba la capacidad de trabajar en equipo bajo presión.
Cómo participar del Rally de Innovación 2026
Los grupos deberán estar integrados por entre cuatro y diez estudiantes. Cada equipo tendrá que incluir, como mínimo, a una persona que curse Ingeniería y a una mujer, con el propósito de fomentar la diversidad y el intercambio entre disciplinas.
Durante la competencia, los participantes deberán analizar el desafío elegido, pensar alternativas y desarrollar una propuesta que responda al problema planteado. La experiencia también busca fortalecer habilidades como la creatividad, la resolución de problemas, el emprendedurismo y la colaboración.
El Rally es impulsado por el Consejo Federal de Decanos y Decanas de Ingeniería de la República Argentina (CONFEDI), la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) y la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería de México (ANFEI).
Además del trabajo en los equipos, la iniciativa contempla una actividad lúdica y creativa entre participantes de diferentes países y culturas. El intercambio busca acercar a jóvenes de la región y promover nuevas formas de colaboración.
Desde su primera edición, en 2014, el Rally Latinoamericano de Innovación reunió a más de 65.000 jóvenes y contó con 1.425 sedes a lo largo de doce ediciones, según los datos difundidos por la organización.
Inscripciones abiertas
Los estudiantes interesados en participar pueden anotarse a través del Sistema de Inscripción al Rally Latinoamericano de Innovación.
La propuesta invita a salir por un momento de los ejercicios habituales de la facultad y trabajar con problemas que atraviesan a la sociedad. En 28 horas, una idea compartida entre estudiantes de distintas carreras puede convertirse en el primer paso hacia una solución concreta.
Mi recomendación: elegiría el título “Un desafío de 28 horas para estudiantes: la FACET será sede del Rally Latinoamericano de Innovación”. Tiene un dato concreto que despierta curiosidad, identifica la sede tucumana y funciona bien para la sección Jóvenes.