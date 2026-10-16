Un desafío de 28 horas para estudiantes: la FACET será sede del Rally Latinoamericano de Innovación

¿Qué se puede crear en 28 horas cuando se juntan estudiantes de distintas carreras con ganas de resolver un problema? Esa es la consigna del Rally Latinoamericano de Innovación 2026, que tendrá nuevamente una sede presencial en Tucumán: la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).