YPF proyecta el salto exportador de Vaca Muerta y busca ampliar su cadena de proveedores

La transformación de Vaca Muerta ya no pasa solamente por incrementar la producción de petróleo y gas. El desafío que YPF observa hacia los próximos años es de escala: construir infraestructura, ampliar la capacidad exportadora, incorporar tecnología y preparar una cadena de proveedores capaz de acompañar un volumen de actividad mucho mayor. Walter Actis, vicepresidente de Supply Chain de la compañía, presentó esa hoja de ruta durante el Programa Argentina Andina, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.