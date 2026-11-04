Seguridad Juicio por el crimen de Érika Álvarez: un médico forense descartó alteraciones cognitivas en Felipe Sosa El acusado fue evaluado durante la sexta audiencia del juicio, luego de que sus abogados solicitaran suspender el debate por problemas de salud y amenazas. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL JUNTO A SUS ABOGADOS. Felipe “El Militar” Sosa aguardó a que el Tribunal resolviera si podría ser evaluado por un médico forense. Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Erika Antonella Álvarez Carlos GarmendiaInseguridadPedro GalloFelipe "El Militar" Sosa Tamaño texto Comentarios Lo más popular ¿Quién es dueño de una app? Un seminario en Tucumán explica cómo proteger proyectos digitales Una empresa busca asistentes de carga de datos para trabajar de manera remota Un árbol al que le faltan hojas: el libro de estudiantes tucumanos sobre la última dictadura El mandato de la crianza perfecta en redes: ¿estamos educando desde las propias convicciones o ejecutando un guión ajeno? Prorrogan la feria Fo.Co hasta el viernes Ranking notas premium De mirarlo a mirar desde él: la experiencia de subir y conocer el corazón del Obelisco Jaldo capitaliza la dispersión en el lejano oeste Tucumán superó por segundo año consecutivo la tonelada de cocaína secuestrada Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración Caso Érika: cómo fue el operativo cuando se detuvo al “Militar” Sosa en Buenos Aires