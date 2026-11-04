Seguridad

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: un médico forense descartó alteraciones cognitivas en Felipe Sosa

El acusado fue evaluado durante la sexta audiencia del juicio, luego de que sus abogados solicitaran suspender el debate por problemas de salud y amenazas.

JUNTO A SUS ABOGADOS. Felipe “El Militar” Sosa aguardó a que el Tribunal resolviera si podría ser evaluado por un médico forense.
JUNTO A SUS ABOGADOS. Felipe “El Militar” Sosa aguardó a que el Tribunal resolviera si podría ser evaluado por un médico forense.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Erika Antonella Álvarez Carlos GarmendiaInseguridadPedro GalloFelipe "El Militar" Sosa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es dueño de una app? Un seminario en Tucumán explica cómo proteger proyectos digitales
1

¿Quién es dueño de una app? Un seminario en Tucumán explica cómo proteger proyectos digitales

Una empresa busca asistentes de carga de datos para trabajar de manera remota
2

Una empresa busca asistentes de carga de datos para trabajar de manera remota

Un árbol al que le faltan hojas: el libro de estudiantes tucumanos sobre la última dictadura
3

Un árbol al que le faltan hojas: el libro de estudiantes tucumanos sobre la última dictadura

El mandato de la crianza perfecta en redes: ¿estamos educando desde las propias convicciones o ejecutando un guión ajeno?
4

El mandato de la crianza perfecta en redes: ¿estamos educando desde las propias convicciones o ejecutando un guión ajeno?

Prorrogan la feria Fo.Co hasta el viernes
5

Prorrogan la feria Fo.Co hasta el viernes

Ranking notas premium
De mirarlo a mirar desde él: la experiencia de subir y conocer el corazón del Obelisco
1

De mirarlo a mirar desde él: la experiencia de subir y conocer el corazón del Obelisco

Jaldo capitaliza la dispersión en el lejano oeste
2

Jaldo capitaliza la dispersión en el lejano oeste

Tucumán superó por segundo año consecutivo la tonelada de cocaína secuestrada
3

Tucumán superó por segundo año consecutivo la tonelada de cocaína secuestrada

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración
4

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración

Caso Érika: cómo fue el operativo cuando se detuvo al “Militar” Sosa en Buenos Aires
5

Caso Érika: cómo fue el operativo cuando se detuvo al “Militar” Sosa en Buenos Aires

Más Noticias
La muerte de Jesús de Miguel: ¿pueden acusar de homicidio al arquero Jesús Owono?

La muerte de Jesús de Miguel: ¿pueden acusar de homicidio al arquero Jesús Owono?

Caso Érika Álvarez: el Tribunal rechazó suspender el juicio tras revisar a El Militar Sosa

Caso Érika Álvarez: el Tribunal rechazó suspender el juicio tras revisar a "El Militar" Sosa

De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis

De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Horóscopo chino: los tres signos que cambiarán de forma drástica su suerte a mitad de noviembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que cambiarán de forma drástica su suerte a mitad de noviembre, según Ludovica Squirru

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar

Comentarios