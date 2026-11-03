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El SMN emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para mañana en Tucumán: qué zonas serán afectadas

El aviso alcanza a la Capital y otros 15 departamentos. Se prevén lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Para mañana se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros.
Para mañana se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros.
Por Redacción Sociedad Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para este miércoles en la Capital y 15 departamentos de Tucumán ante la llegada de intensas precipitaciones.
  • El fenómeno incluirá ráfagas de viento, actividad eléctrica, ocasional granizo y lluvias acumuladas de entre 20 y 40 milímetros en zonas llanas y valles provinciales.
  • La advertencia implica riesgo de daños e interrupción momentánea de actividades; las autoridades sugieren no circular y asegurar objetos ante el temporal.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una alerta amarilla por tormentas para mañana, miércoles, en gran parte del territorio tucumano. Según el pronóstico, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, que podrían provocar complicaciones en distintos puntos de la provincia.

El organismo advirtió que los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

En cuanto a las lluvias, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.

Qué zonas de Tucumán están bajo alerta

El aviso comprende los departamentos Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena.

También alcanza a las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

De esta manera, buena parte del territorio provincial deberá permanecer atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas durante la jornada del miércoles.

Qué significa la alerta amarilla

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Ante este escenario, se recomienda mantenerse informado sobre la evolución del pronóstico y adoptar medidas preventivas para evitar inconvenientes durante las tormentas.

Las recomendaciones ante las tormentas

Ante la posibilidad de lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento, se aconseja:

Evitar salir de los hogares si no es estrictamente necesario.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para prevenir anegamientos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Mantener puertas y ventanas cerradas y alejarse de ellas.

Retirar o asegurar los objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento.

Si se está al aire libre, buscar refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

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