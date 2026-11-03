Nicolás Ramírez no dirigirá en la última fecha del Clausura tras las polémicas del Superclásico
El árbitro quedó fuera de las designaciones para la fecha 16 después de su cuestionada actuación en Boca-River. Sin embargo, la AFA aclaró que su ausencia responde a una licencia por una intervención quirúrgica programada.
Resumen para apurados
- El árbitro Nicolás Ramírez no dirigirá la fecha final del Clausura tras el polémico Boca-River en La Bombonera; la AFA informó que se debe a una cirugía programada.
- Su labor provocó duros reclamos de River por las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel, además de fallos arbitrales cuestionados por la dirigencia del club.
- Pese a descartarse una sanción deportiva, la baja de Ramírez descomprime el clima arbitral en una jornada decisiva para clasificar a los playoffs.
Nicolás Ramírez no estará presente en la última fecha de la fase regular del Clausura 2026. El árbitro, que quedó en el centro de las críticas después de dirigir el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera, no fue incluido en las designaciones para la jornada 16, en la que se definirán las clasificaciones a los playoffs y las posiciones de la tabla anual.
Aunque su ausencia generó repercusiones por las polémicas del encuentro, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aclararon que no se trata de una sanción deportiva. Según la información oficial, Ramírez solicitó una licencia debido a una intervención quirúrgica que tenía programada.
Las polémicas que dejó el Superclásico
El arbitraje de Ramírez provocó fuertes cuestionamientos desde River, especialmente por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.
La primera tarjeta roja llegó después de una intervención del VAR por una infracción de Martínez Quarta sobre Miguel Merentiel. Posteriormente, Montiel también fue expulsado por una patada sobre Lautaro Blanco.
Desde el conjunto de Núñez cuestionaron la diferencia de criterio, ya que anteriormente Blanco había recibido solamente una amarilla por una dura infracción sobre Tobías Andrada.
Además, River reclamó un penal por un supuesto agarrón de Lautaro Di Lollo sobre Nicolás Otamendi y una segunda tarjeta amarilla para Leandro Paredes.
Las duras críticas de River
El presidente Stéfano Di Carlo cuestionó públicamente el arbitraje y aseguró que los responsables “no tienen vergüenza ni límites”. El expresidente Rodolfo D'Onofrio también manifestó su descontento.
Entre los futbolistas, Otamendi sostuvo que “se está arruinando el fútbol argentino” y lanzó una fuerte crítica. “Que designen al campeón y no competimos”, expresó.
Montiel, por su parte, remarcó que “no hay que normalizar esto”.
En medio de ese escenario, Ramírez no tendrá actividad durante la última jornada, aunque su ausencia, según la AFA, responde exclusivamente a motivos médicos.