DeportesFútbol

Nicolás Ramírez no dirigirá en la última fecha del Clausura tras las polémicas del Superclásico

El árbitro quedó fuera de las designaciones para la fecha 16 después de su cuestionada actuación en Boca-River. Sin embargo, la AFA aclaró que su ausencia responde a una licencia por una intervención quirúrgica programada.

Tras consultar al VAR, Ramírez expulsó a Martínez Quarta.
Tras consultar al VAR, Ramírez expulsó a Martínez Quarta.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El árbitro Nicolás Ramírez no dirigirá la fecha final del Clausura tras el polémico Boca-River en La Bombonera; la AFA informó que se debe a una cirugía programada.
  • Su labor provocó duros reclamos de River por las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel, además de fallos arbitrales cuestionados por la dirigencia del club.
  • Pese a descartarse una sanción deportiva, la baja de Ramírez descomprime el clima arbitral en una jornada decisiva para clasificar a los playoffs.
Resumen generado con IA

Nicolás Ramírez no estará presente en la última fecha de la fase regular del Clausura 2026. El árbitro, que quedó en el centro de las críticas después de dirigir el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera, no fue incluido en las designaciones para la jornada 16, en la que se definirán las clasificaciones a los playoffs y las posiciones de la tabla anual.

Aunque su ausencia generó repercusiones por las polémicas del encuentro, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aclararon que no se trata de una sanción deportiva. Según la información oficial, Ramírez solicitó una licencia debido a una intervención quirúrgica que tenía programada.

Las polémicas que dejó el Superclásico

El arbitraje de Ramírez provocó fuertes cuestionamientos desde River, especialmente por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

La primera tarjeta roja llegó después de una intervención del VAR por una infracción de Martínez Quarta sobre Miguel Merentiel. Posteriormente, Montiel también fue expulsado por una patada sobre Lautaro Blanco.

Desde el conjunto de Núñez cuestionaron la diferencia de criterio, ya que anteriormente Blanco había recibido solamente una amarilla por una dura infracción sobre Tobías Andrada.

Además, River reclamó un penal por un supuesto agarrón de Lautaro Di Lollo sobre Nicolás Otamendi y una segunda tarjeta amarilla para Leandro Paredes.

Las duras críticas de River

El presidente Stéfano Di Carlo cuestionó públicamente el arbitraje y aseguró que los responsables “no tienen vergüenza ni límites”. El expresidente Rodolfo D'Onofrio también manifestó su descontento.

Entre los futbolistas, Otamendi sostuvo que “se está arruinando el fútbol argentino” y lanzó una fuerte crítica. “Que designen al campeón y no competimos”, expresó.

Montiel, por su parte, remarcó que “no hay que normalizar esto”.

En medio de ese escenario, Ramírez no tendrá actividad durante la última jornada, aunque su ausencia, según la AFA, responde exclusivamente a motivos médicos.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsTorneo Clausura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España
1

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife
2

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis
3

De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido
4

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental
5

Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental

Ranking notas premium
El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios
1

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial
2

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar
3

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar

Condenan a una prepaga por desafiliar de manera intempestiva a un paciente con cáncer cerebral
4

Condenan a una prepaga por desafiliar de manera intempestiva a un paciente con cáncer cerebral

Guerra judicial: La AMT recusó a la jueza que investiga posibles irregularidades por un mensaje de Whastapp y la magistrada tildó el planteo de absurdo
5

Guerra judicial: La AMT recusó a la jueza que investiga posibles irregularidades por un mensaje de Whastapp y la magistrada tildó el planteo de "absurdo"

Más Noticias
Encuesta: el fantasma de la “B” en la pantalla del Monumental, ¿cargada del folclore o provocación innecesaria?

Encuesta: el fantasma de la “B” en la pantalla del Monumental, ¿cargada del folclore o provocación innecesaria?

La muerte de Jesús de Miguel: ¿pueden acusar de homicidio al arquero Jesús Owono?

La muerte de Jesús de Miguel: ¿pueden acusar de homicidio al arquero Jesús Owono?

El emotivo mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife

El emotivo mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife

De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis

De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Quién es Jesús Owono, el arquero que chocó con el futbolista de Tenerife que murió

Quién es Jesús Owono, el arquero que chocó con el futbolista de Tenerife que murió

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Comentarios