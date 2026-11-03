Nicolás Ramírez no dirigirá en la última fecha del Clausura tras las polémicas del Superclásico

Nicolás Ramírez no estará presente en la última fecha de la fase regular del Clausura 2026. El árbitro, que quedó en el centro de las críticas después de dirigir el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera, no fue incluido en las designaciones para la jornada 16, en la que se definirán las clasificaciones a los playoffs y las posiciones de la tabla anual.