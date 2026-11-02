Escándalo tras el Superclásico: la dirigencia de River apuntó contra la AFA y el arbitraje

La derrota de River por 1-0 frente a Boca en La Bombonera dejó una fuerte polémica que trascendió el resultado deportivo. Las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, sancionadas por Nicolás Ramírez, provocaron una reacción de dirigentes y exdirigentes del club de Núñez, que cuestionaron duramente al arbitraje y a la AFA.