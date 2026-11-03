Moria Casán apuntó contra Andy Kusnetzoff y recordó un desplante: "Me pareció desagradable"

Resumen para apurados
- Moria Casán criticó este martes en América TV a Andy Kusnetzoff por considerarlo desagradable, tras recordar viejos desplantes y analizar una reciente polémica en su ciclo.
- El reclamo surgió tras el cruce de Santi Maratea y China Ansa en PH. Casán recordó que Andy minimizó su trayectoria pese a invitarla reiteradas veces a su programa.
- El testimonio de una figura central del espectáculo reabre el debate sobre el estilo de conducción de Kusnetzoff y el tratamiento de los invitados en la televisión actual.
Moria Casán no se guardó nada al opinar sobre la reciente polémica que tuvo como protagonistas a Santiago Maratea y la China Ansa en el programa de Andy Kusnetzoff. Este martes, durante una entrevista con SQP (América), la One cuestionó la actitud del conductor y recordó un episodio personal que, según contó, la hizo sentir despreciada.
“Lo que sentí es que Andy en la última época está como... Ahora estará calmado, pero estaba como agresivo en sus respuestas”, expresó al analizar el comportamiento del periodista.
Luego recordó una situación relacionada con su propia serie, en la que Kusnetzoff habría hecho un comentario que le cayó muy mal. “Una vez escuché algo así como que le preguntaron por mi serie y... Él me llamó todo el tiempo, me ha pagado buen dinero y su papá era fan mío y todo... Y dijo: ‘¿Qué nos puede dar de interesante Moria?’”, relató.
La frase todavía le genera malestar. “Me pareció un mal... desagradable. Me pareció tan poco amable hacia mí que no sé... ¿Para qué me invitaste dos millones de años y me pagaste la plata que me pagabas y me decías ‘Moria, te necesito’?”, cuestionó.
Sin bajar el tono, Casán defendió el interés que podía despertar su presencia en el ciclo y le recordó los momentos que compartieron al aire. “¿Qué te puede dar de interesante? Y te puede dar de interesante un personaje que cada vez que iba te hacías el show conmigo, papito”, lanzó.
Finalmente, cerró con una frase contundente sobre el conductor: “No, pero además de eso me parece que tuvo una actitud ahí de... del kuka resentido”.
Cómo fue el tenso cruce entre Santiago Maratea y la China Ansa
La polémica que motivó las declaraciones de Moria comenzó durante una entrevista a Santiago Maratea en el programa de Andy Kusnetzoff. La periodista China Ansa le preguntó por sus colectas solidarias y planteó una situación hipotética: qué le reclamaría si fuera una de las personas que había donado dinero.
El influencer respondió que se agradecería a sí mismo, pero Ansa insistió con el caso de un refugio para perros cuya historia, según planteó, había quedado inconclusa. La pregunta generó incomodidad en Maratea.
“¿Sos periodista? ¿Averiguaste?”, le retrucó. Cuando la periodista respondió que lo había hecho “a través de los medios”, él lanzó: “Es medio un oxímoron averiguar a través de los medios, con lo que mienten los periodistas”.
A partir de allí, el intercambio se volvió cada vez más tenso. Maratea le reprochó que insistiera con un tema puntual después de haber recibido una respuesta y consideró que buscaba llevarlo hacia una acusación que, según su postura, no reflejaba lo que realmente había sucedido.
El momento más incómodo llegó cuando decidió llevar la discusión al terreno personal e involucró al marido de la periodista en una comparación.
“Es como que yo ahora empezara a hablar y te preguntara por qué tu marido es tan misógino. Para vos va a ser incómodo porque parto de una base que no fue”, expresó.
La frase sorprendió en el estudio y dejó a China Ansa al borde del llanto. Maratea intentó justificar su reacción al sostener que se sentía cuestionado por una acusación que, desde su perspectiva, no había sido investigada previamente por la periodista.