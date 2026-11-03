Moria Casán apuntó contra Andy Kusnetzoff y recordó un desplante: "Me pareció desagradable"

Luego recordó una situación relacionada con su propia serie, en la que Kusnetzoff habría hecho un comentario que le cayó muy mal. “Una vez escuché algo así como que le preguntaron por mi serie y... Él me llamó todo el tiempo, me ha pagado buen dinero y su papá era fan mío y todo... Y dijo: ‘¿Qué nos puede dar de interesante Moria?’”, relató.