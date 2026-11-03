Alexis Mac Allister habló de su futuro y sorprendió con la posibilidad de volver a Boca: “Me quedé con ganas”
El mediocampista de Liverpool reveló que le gustaría regresar al fútbol argentino y mencionó a Boca, Argentinos Juniors y Deportivo Mac Allister como posibles destinos. También reconoció que extraña el país y que su familia será importante en su decisión.
Resumen para apurados
- Alexis Mac Allister reveló recientemente su deseo de regresar al fútbol argentino y abrió la puerta a Boca Juniors porque se quedó con ganas de jugar más tiempo en el club.
- El volante de Liverpool fue campeón de la Superliga 2020 en su paso a préstamo de seis meses por Boca y surgió en Argentinos Juniors, otro club al que anhela volver.
- Con contrato vigente en Liverpool, el campeón del mundo admitió que extraña Argentina y que los motivos familiares serán determinantes al definir el futuro de su carrera.
Aunque todavía tiene contrato con Liverpool, Alexis Mac Allister comenzó a imaginar cómo podría ser su regreso al fútbol argentino. En una entrevista con Los Edul, el campeón del mundo habló de su futuro y dejó abiertas las puertas de dos instituciones con las que mantiene un vínculo especial: Boca y Argentinos Juniors.
Una de las declaraciones que más repercusión generó estuvo relacionada con Boca, donde jugó durante seis meses a préstamo. “Me quedé con ganas de jugar más tiempo, nunca se sabe qué puede pasar más adelante”, reconoció el mediocampista.
Durante su paso por el “Xeneize”, disputó 20 partidos, convirtió dos goles, aportó cuatro asistencias y formó parte del plantel que conquistó la Superliga 2020.
Los otros clubes a los que Mac Allister sueña con regresar
El futbolista también manifestó su deseo de volver a Argentinos Juniors, institución en la que comenzó su carrera profesional y que mantiene una estrecha relación con su familia.
“Me gustaría volver como una forma de agradecimiento. Es un club que me dio todo a mí y a mi familia”, aseguró. Su padre, Carlos, y sus hermanos Kevin y Francis también surgieron futbolísticamente del conjunto de La Paternal.
Sin embargo, Mac Allister reveló otro sueño familiar: jugar en Deportivo Mac Allister, el club pampeano fundado por su padre y su tío.
“El sueño que tenemos nosotros es llevarlo a Primera en algún momento, ojalá disfrutarlo con mis hermanos y primos dentro de la cancha”, expresó.
Qué pasará con su futuro en Liverpool
Por ahora, el mediocampista continúa enfocado en su presente europeo. Le resta un año y medio de contrato con Liverpool, donde participó en los 14 encuentros de la temporada y acumula cuatro goles y una asistencia.
Aunque inicialmente se había planteado la posibilidad de no renovar su vínculo, el panorama podría modificarse con la llegada de Andoni Iraola como entrenador y Julian Ward como director deportivo.
Mientras tanto, Mac Allister reconoció que extraña Argentina y anticipó que las cuestiones familiares tendrán un peso importante cuando llegue el momento de decidir el próximo paso de su carrera.