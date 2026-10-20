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Champions League: doblete de Mac Allister en Liverpool, gol de Julián Álvarez y goleada de Manchester City

Alexis marcó dos tantos en el 4-3 ante Villarreal y el delantero cordobés anotó en el 1-1 de Atlético de Madrid en Stuttgart. El City superó 5-1 a AEK Atenas con triplete de Foden y PSG derrotó 4-2 a Barcelona.

Champions League: doblete de Mac Allister en Liverpool, gol de Julián Álvarez y goleada de Manchester City
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Futbolistas argentinos brillaron este martes con goles de Mac Allister y Álvarez en la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League europea.
  • Mac Allister logró un doblete en la remontada 4-3 de Liverpool y Álvarez cortó una sequía de seis meses en el empate 1-1 de Atlético Madrid en Stuttgart.
  • Las actuaciones afianzan el protagonismo argentino en Europa y fortalecen las aspiraciones de sus clubes para avanzar a la fase final del torneo continental.
Resumen generado con IA

La tercera fecha de la fase de liga de la Champions League tuvo una jornada con alta presencia goleadora de los futbolistas de la Selección argentina. En Inglaterra, Manchester City superó 5 a 1 a AEK Atenas con tres tantos de Phil Foden. Enzo Fernández jugó como titular y participó en la gestación ofensiva: provocó el gol de Elliot Anderson tras estrellar un tiro libre en el travesaño e inició la jugada previa a otra de las anotaciones del equipo dirigido por Enzo Maresca.

En París, Paris Saint-Germain venció 4 a 2 al Barcelona y le cortó una racha de 11 victorias consecutivas al conjunto de Hansi Flick. Pese a que Lamine Yamal anotó para el equipo español tras aprovechar un desacople en el fondo local, el elenco de Luis Enrique dominó el trámite del partido e infligió la primera derrota de la temporada al conjunto catalán.

En Anfield, Liverpool dio vuelta el resultado frente al Villarreal: tras quedar dos goles abajo antes de la media hora de juego, se impuso 4 a 3 con un doblete de Alexis Mac Allister, quien convirtió dos tantos clave para consumar la remontada inglesa (Juan Foyth ingresó en el elenco español). En Alemania, el Atlético de Madrid de Diego Simeone igualó 1 a 1 frente al Stuttgart con un gol de Julián Álvarez; el delantero cordobés marcó el empate y cortó una racha de casi seis meses sin convertir con el club madrileño. Además, en la capital italiana, Nahuel Molina anotó uno de los tantos en el 4 a 0 de la Roma sobre Slovan Bratislava, mientras que Leonardo Balerdi también fue titular y tanto Santiago Castro como Matías Soulé ingresaron desde el banco.

La jornada del martes se completó con la victoria 4-3 de Napoli ante Bodø/Glimt y el triunfo 1-0 de PSV Eindhoven como visitante sobre Porto (Nehuén Pérez y Alan Varela no vieron minutos en los portugueses) En el primer turno, Borussia Dortmund venció a Sabah FK en Azerbaiyán, mientras que Fenerbahçe y Slavia Praga igualaron en Estambul.

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