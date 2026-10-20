Champions League: doblete de Mac Allister en Liverpool, gol de Julián Álvarez y goleada de Manchester City

En Anfield, Liverpool dio vuelta el resultado frente al Villarreal: tras quedar dos goles abajo antes de la media hora de juego, se impuso 4 a 3 con un doblete de Alexis Mac Allister, quien convirtió dos tantos clave para consumar la remontada inglesa (Juan Foyth ingresó en el elenco español). En Alemania, el Atlético de Madrid de Diego Simeone igualó 1 a 1 frente al Stuttgart con un gol de Julián Álvarez; el delantero cordobés marcó el empate y cortó una racha de casi seis meses sin convertir con el club madrileño. Además, en la capital italiana, Nahuel Molina anotó uno de los tantos en el 4 a 0 de la Roma sobre Slovan Bratislava, mientras que Leonardo Balerdi también fue titular y tanto Santiago Castro como Matías Soulé ingresaron desde el banco.