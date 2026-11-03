"A correr a los travas": filmaron una brutal golpiza a mujeres trans y la subieron a las redes

Becerra también vinculó el episodio con la próxima Marcha del Orgullo, prevista para el 7 de noviembre. “Defender el derecho a vivir sin violencia es una responsabilidad de TODOS. Este 7 de noviembre vamos a encontrarnos en la marcha, MÁS FUERTES QUE NUNCA. Por quienes abrieron el camino, por quienes seguimos resistiendo y por el derecho de quienes vienen a vivir en LIBERTAD Y SIN MIEDO”, concluyó.