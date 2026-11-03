"A correr a los travas": filmaron una brutal golpiza a mujeres trans y la subieron a las redes

Resumen para apurados
- Entre 50 y 60 jóvenes atacaron a golpes a mujeres trans en los bosques de Palermo durante la madrugada del lunes, filmando la agresión por odio para viralizarla en redes.
- Los agresores se movilizaban en bicicleta, rodearon a las víctimas y las golpearon con palos y conos. La Policía no recibió denuncias, pero la fiscalía podría actuar de oficio.
- El hecho generó repudio social masivo, incluyendo a artistas como Lali y María Becerra, reavivando el reclamo por mayor seguridad y derechos antes de la Marcha del Orgullo.
Un grupo de entre 50 y 60 jóvenes atacó a golpes a mujeres trans que trabajan en los bosques de Palermo durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. Los agresores filmaron la secuencia y luego difundieron las imágenes en Instagram y TikTok, donde se burlaron de las víctimas bajo la consigna “A correr a los travas”.
Según reconstruyeron las mujeres, la mayoría de los atacantes se movilizaba en bicicleta. Primero las rodearon mientras estaban paradas sobre una de las calles internas del parque y comenzaron con las burlas y provocaciones. Luego, ante la reacción de las víctimas, regresaron armados con palos, conos y escobas y las golpearon.
Los jóvenes registraron toda la agresión y publicaron los videos en sus redes sociales, acompañados de emojis de risa y presentando la violencia como un espectáculo.
Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad a TN, hasta el momento no se había radicado una denuncia penal. Sin embargo, no descartaban que la fiscalía de turno interviniera de oficio a partir de la viralización de las imágenes.
El repudio de Lali, María Becerra y Emilia
El ataque generó una fuerte reacción de organizaciones y referentes de la comunidad LGBTIQ++, que volvieron a denunciar la vulnerabilidad y la discriminación que atraviesan las mujeres trans en los espacios públicos. También se sumaron distintas figuras del espectáculo.
Lali Espósito cuestionó el tratamiento mediático del episodio y apuntó contra la falta de repercusión que, según consideró, tuvo la agresión en comparación con otros temas de actualidad.
“Veo a algunos medios más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis. Total normalidad y silencio”, escribió en sus redes sociales.
María Becerra también manifestó su indignación a través de una historia de Instagram. “Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna mucho”, expresó.
“Esto no puede seguir pasando!! Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+ sean respetadas todos los días”, agregó.
En su mensaje, la cantante recordó que el orgullo también representa una forma de resistencia y una lucha con historia, que costó muchas vidas y que todavía sigue siendo necesaria.
Además, sostuvo que las mujeres trans, los hombres trans, las personas no binarias y quienes integran el movimiento LGBTQ+ no deberían afrontar esa lucha en soledad. “El compromiso también tiene que ser de las personas heterosexuales, de las personas cis, de toda la sociedad”, remarcó.
Becerra también vinculó el episodio con la próxima Marcha del Orgullo, prevista para el 7 de noviembre. “Defender el derecho a vivir sin violencia es una responsabilidad de TODOS. Este 7 de noviembre vamos a encontrarnos en la marcha, MÁS FUERTES QUE NUNCA. Por quienes abrieron el camino, por quienes seguimos resistiendo y por el derecho de quienes vienen a vivir en LIBERTAD Y SIN MIEDO”, concluyó.
Por su parte, Emilia Mernes también expresó su rechazo a lo ocurrido: “No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia. No podemos permitir que estas cosas sucedan. Repudio total”.