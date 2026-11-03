El dólar volvió a subir y alcanzó un nuevo máximo: a cuánto cerraron el oficial y el "blue" este martes

Dólar en noviembre: cuánto podría subir y qué preocupa al mercado para fin de año

El dólar en Argentina podría mantener una tendencia alcista moderada durante noviembre, aunque el cierre del año concentra las principales alertas del mercado financiero. Los analistas no anticipan un salto brusco del tipo de cambio en el corto plazo, pero advierten que la mayor demanda estacional de divisas y los movimientos de las monedas regionales podrían incrementar la presión cambiaria en las próximas semanas.