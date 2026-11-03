El dólar volvió a subir y alcanzó un nuevo máximo: a cuánto cerraron el oficial y el "blue" este martes

Resumen para apurados
- El dólar oficial y el blue alcanzaron este martes un récord de $1.570 en Argentina, impulsados por la demanda de cobertura y ajustes en el mercado cambiario.
- La suba se dio con menor volumen operado en el segmento mayorista ($1.551), en un año donde el tipo de cambio avanzó 5,4%, ubicándose muy por detrás de la inflación.
- Analistas prevén mayor presión hacia fin de año por factores estacionales y dolarización preelectoral, proyectando un tipo de cambio mayorista de $1.614 para diciembre.
El dólar oficial volvió a avanzar en el mercado cambiario argentino. El billete al público sumó $5 y cerró a $1.570 para la venta en el Banco Nación, nuevo máximo nominal. Mientras que el dólar "blue" acompañó el movimiento y terminó en el mismo valor.
Por su parte, el Banco Central informó que el promedio del dólar minorista en las entidades financieras fue de $1.572,65 para la venta y $1.519,38 para la compra.
El dólar mayorista también subió y acumuló un avance de $17
En el segmento mayorista, la divisa cerró a $1.551, luego de registrar un incremento de cinco unidades. El volumen operado alcanzó los U$S 472,3 millones, una cifra inferior al promedio de los meses anteriores.
Durante octubre, las operaciones en este mercado habían promediado los U$S560 millones diarios.
Dólar en noviembre: cuánto podría subir y qué preocupa al mercado para fin de año
El dólar en Argentina podría mantener una tendencia alcista moderada durante noviembre, aunque el cierre del año concentra las principales alertas del mercado financiero. Los analistas no anticipan un salto brusco del tipo de cambio en el corto plazo, pero advierten que la mayor demanda estacional de divisas y los movimientos de las monedas regionales podrían incrementar la presión cambiaria en las próximas semanas.
Según un análisis publicado por Ámbito, firmado por Erika Cabrera, el mercado seguirá de cerca la evolución del dólar mayorista, la capacidad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para sostener las compras de divisas y el impacto de la depreciación del real brasileño sobre la economía local.
Durante octubre, el dólar mayorista aumentó un 1,1%, mientras que las estimaciones privadas ubicaron la inflación del mes cerca del 2%. En lo que va del año, el tipo de cambio mayorista acumuló una suba del 5,4%, frente a una inflación del 23,6% hasta septiembre.
Las proyecciones de los especialistas apuntan a que el tipo de cambio continuará con un ajuste gradual, por debajo del ritmo de los precios. El economista Gustavo Ber estimó que el dólar mayorista podría avanzar hacia los $1.560 durante noviembre.
El operador Gustavo Quintana, de PR, tampoco prevé cambios significativos en la dinámica cambiaria de corto plazo. Según explicó, la demanda de cobertura en dólares podría convivir con la estrategia oficial de mantener el tipo de cambio cerca de los valores actuales.
La oferta de divisas, además, cuenta con el aporte de los ingresos vinculados con las exportaciones, las colocaciones de deuda en el exterior y los desembolsos asociados con proyectos de inversión.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA correspondiente a septiembre también anticipó una evolución gradual. Los analistas consultados proyectaron un dólar mayorista de $1.580 para noviembre y de $1.614 para diciembre.
Estas cifras representan estimaciones del mercado y no constituyen una garantía sobre la evolución futura del tipo de cambio.
Uno de los principales factores que observan los operadores es el aumento estacional de la demanda de dólares hacia el cierre del año. Los gastos vinculados con las vacaciones, los pagos de empresas y la posibilidad de una mayor dolarización de carteras podrían agregar presión sobre la cotización.
Quintana advirtió que diciembre podría mostrar un escenario cambiario más firme, debido a la demanda estacional y a la cercanía de un nuevo año electoral, un factor que podría incentivar la búsqueda de cobertura.
Por su parte, el economista Federico Glustein consideró que la oferta de divisas podría mantenerse elevada ante una eventual recuperación de las exportaciones agropecuarias después de las inundaciones. También señaló que los rendimientos de los activos en pesos podrían seguir desalentando una dolarización más intensa.
Sin embargo, el especialista recomendó prestar atención a los vencimientos de instrumentos ajustados por el dólar, conocidos como dollar linked, que podrían generar movimientos adicionales en la cotización.