Airbag anunció su sexto River para este 2026: cuándo será y cómo conseguir las entradas para el show

Resumen para apurados
- Airbag anunció su sexto recital en el Estadio River Plate para el 11 de diciembre de 2026, cerrando el año de su gira internacional tras reprogramar la fecha de octubre.
- La fecha integra la gira 'El Club de la Pelea', iniciada tras agotar cinco Monumentales y cuatro Vélez. Las entradas salieron a la venta con instancias exclusivas y generales.
- Con este show, el grupo sumará diez estadios en Buenos Aires en 18 meses, consolidándose como uno de los fenómenos más convocantes del rock argentino actual.
Airbag confirmó su regreso al Estadio River Plate para el viernes 11 de diciembre. Después de reprogramar el recital que estaba previsto para octubre, los hermanos Sardelli volverán al Monumental en el marco de su gira internacional para cerrar el año con una nueva presentación.
Será el sexto River de la etapa de "El Club de la Pelea", un recorrido que consolidó a la banda entre los grandes convocantes del rock argentino. Desde su primer doblete en mayo de 2025, el grupo agotó cinco funciones en el estadio y sumó otros cuatro Vélez con entradas agotadas en mayo de 2026.
Con esta nueva fecha, Airbag llegará a diez presentaciones en grandes estadios de Buenos Aires en apenas un año y medio.
Una gira internacional con más de 20 shows
Durante 2026, la gira "El Club de la Pelea" recorrió siete países y superó los 20 conciertos, con localidades agotadas en distintas ciudades de Argentina, Chile, Paraguay, España, Uruguay y Perú.
El recorrido comenzó en abril con presentaciones en La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca y Santiago del Estero. Luego llegaron los cuatro Vélez, las fechas europeas en Barcelona y Madrid y un doblete en el Teatro Caupolicán de Chile.
De regreso en Argentina, Airbag se presentó en el Estadio Central Córdoba de Rosario y en el estadio de Belgrano, en Córdoba. Ambos recitales tuvieron localidades agotadas y reunieron, en conjunto, a más de 60.000 personas.
La gira todavía tiene previstas nuevas paradas en Paraguay, Perú y Bolivia.
Cuándo y dónde comprar las entradas para Airbag en River
Los tickets para el recital del viernes 11 de diciembre tendrán dos instancias de venta. La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzó el lunes 2 de noviembre a las 14, mientras que la venta general se habilitó este martes 3, también desde las 14.