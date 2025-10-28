Airbag rompió el silencio y habló de dinero en El Picadero: las frases más inesperadas

El conductor David Broncano introdujo el tema financiero, señalando el éxito masivo del grupo en reproducciones y ventas. El conductor comentó que, a pesar de los cientos de millones de streams en su último disco, la realidad económica actual dista de épocas pasadas: "Es verdad que mucha gente dice que vive de esto, pero no están forrados porque no es el año 74", observó. Ante la pregunta directa, Patricio Sardelli comentó el carácter humilde del género musical: "El rock es austero", declaró el músico.