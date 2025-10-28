Secciones
Airbag rompió el silencio y habló de dinero en El Picadero: las frases más inesperadas

"¿Cuánto dinero tiene?” y “¿Cuántas relaciones sexuales tuvo en los últimos 30 días?” son las preguntas más temidas de los invitados en todos los programas.

Airbag rompió el silencio y habló de dinero en El Picadero: las frases más inesperadas
Hace 1 Hs

El popular programa La Revuelta se transformó, desde su concepción, en un punto de encuentro para figuras públicas donde la honestidad es obligatoria. Deportistas, actores, músicos y creadores de contenido saben que la conversación, dirigida por el presentador David Broncano, inevitablemente desemboca en dos interrogantes temidas y esperadas por la audiencia: "¿Cuánto dinero tiene?” y “¿Cuántas relaciones sexuales tuvo en los últimos 30 días?”, se consolidaron como un sello distintivo del formato, famoso por su tono franco e irreverente.

En la emisión más reciente, el estudio recibió a los hermanos Gastón, Patricio y Guido Sardelli, integrantes de la reconocida banda argentina Airbag. Los músicos de rock visitaron el ciclo televisivo en España para charlar sobre su carrera y enfrentar el desafío de responder sin evasivas las consultas de rigor. El encuentro concluyó con la interpretación de su tema Por mil noches, demostrando la versatilidad de la banda.

La respuesta de los Airbag sobre cuánto dinero tienen

Pese al gran éxito en ventas de discos y la obtención de cientos de millones de reproducciones en su material más reciente, los integrantes de Airbag ofrecieron una perspectiva humilde sobre el estado financiero de su profesión. Dejaron en evidencia tanto su éxito profesional.

El conductor David Broncano introdujo el tema financiero, señalando el éxito masivo del grupo en reproducciones y ventas. El conductor comentó que, a pesar de los cientos de millones de streams en su último disco, la realidad económica actual dista de épocas pasadas: "Es verdad que mucha gente dice que vive de esto, pero no están forrados porque no es el año 74", observó. Ante la pregunta directa, Patricio Sardelli comentó el carácter humilde del género musical: "El rock es austero", declaró el músico.

El vocalista indicó desconocer los detalles económicos, delegando la responsabilidad de la respuesta en su hermano mayor, Gastón. Gastón Sardelli ofreció una perspectiva mesurada sobre su situación económica, vinculando su patrimonio a la difícil situación social de su país. "Cada uno tiene su casa, sus autos, y eso hoy en día en Argentina es ser muy rico", afirmó Gastón.

La respuesta de los Airbag sobre sus ultimos encuentros sexuales

Gastón Sardelli explicó la dificultad de establecer una cifra precisa, sintiendo que la sociedad padece una profunda injusticia en su estructura. Los músicos reconocieron que, si la carrera profesional fluye bien, la música resulta generosa, pero evitan la ostentación pública. Broncano reconoció la actitud del mayor de los hermanos por su enfoque maduro y reflexivo. El presentador concluyó entre risas: “Hermano responsable, habló bien. Conciencia social”, aprobando la postura del artista.

En cuanto a la segunda pregunta de rigor, enfocada en la frecuencia de las relaciones sexuales en el último mes, la banda argentina mantuvo una postura unificada. Los músicos argentinos ofrecieron una respuesta sucinta a la consulta del conductor, centrando el valor en la experiencia misma. “Priorizo la calidad antes que la cantidad”, fue la frase contundente que entregaron los invitados, sorprendiendo una vez más al público del programa.

