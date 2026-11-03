Masters 1000 de París: Etcheverry logró un triunfazo ante Rublev y Cerúndolo abandonó por lesión
El platense cortó una racha de seis derrotas consecutivas y avanzó a segunda ronda, mientras que Francisco Cerúndolo debió retirarse por molestias en la espalda. La agenda del miércoles tendrá a dos argentinos en cancha, además de Djokovic y Alcaraz.
Resumen para apurados
- Este martes en el Masters 1000 de París, Tomás Etcheverry avanzó a segunda ronda tras vencer a Andrey Rublev, mientras Francisco Cerúndolo debió abandonar por lesión.
- Etcheverry cortó seis derrotas seguidas al ganar en casi tres horas, mientras que Cerúndolo sacó para partido pero abandonó en el tercer set por fuertes molestias en la espalda.
- Etcheverry enfrentará a Alex de Miñaur en la próxima fase, donde también se presentará Thiago Tirante, sosteniendo la presencia argentina en el cierre de la temporada.
La jornada del martes dejó sensaciones encontradas para el tenis argentino en el Masters 1000 de París, el último torneo de esta categoría en la temporada. Mientras Tomás Martín Etcheverry consiguió una importante victoria frente al ruso Andrey Rublev para avanzar a segunda ronda, Francisco Cerúndolo debió abandonar su encuentro contra el francés Arthur Rinderknech por una lesión en la espalda.
Etcheverry, ubicado en el puesto 31 del ranking mundial, superó a Rublev (22°) por 6-4, 6-7 (4) y 7-6 (3) después de dos horas y 52 minutos de juego. El argentino consiguió así cortar una racha de seis derrotas consecutivas y volvió a celebrar un triunfo por primera vez desde septiembre, cuando había vencido a Mariano Navone en el US Open.
El platense comenzó mejor el encuentro y consiguió un quiebre decisivo para quedarse con el primer parcial por 6-4. Sin embargo, Rublev reaccionó en el segundo set y llevó la definición al tie-break, donde se impuso por 7-4. La paridad continuó durante el tercero, sin que ninguno pudiera romper el servicio de su rival, hasta llegar a un nuevo desempate. Allí, Etcheverry mostró mayor solidez y cerró el partido por 7-3.
Con esta victoria, el argentino avanzó a la segunda ronda, donde tendrá un desafío exigente frente al australiano Alex de Miñaur, octavo preclasificado del certamen.
Francisco Cerúndolo abandonó cuando estaba cerca del triunfo
La contracara de la jornada fue Francisco Cerúndolo, quien parecía encaminarse hacia una victoria contra Arthur Rinderknech, pero terminó retirándose por problemas físicos.
El argentino había ganado el primer set por 6-3 y llegó a sacar 5-4 en el segundo para cerrar el encuentro. Sin embargo, el francés recuperó el quiebre, forzó un tie-break y terminó imponiéndose por 7-2 para igualar el marcador.
En el comienzo del tercer parcial, Cerúndolo evidenció molestias en la espalda que condicionaron sus movimientos. Después de recibir atención médica y perder los primeros dos juegos, decidió abandonar. De esta manera, Rinderknech avanzó con un resultado de 3-6, 7-6 (2), 2-0 y retiro del argentino.
La eliminación significó otro golpe para la delegación nacional, que había comenzado el torneo con tres derrotas durante el lunes. Mariano Navone cayó frente al francés Luca Van Assche por 6-3 y 7-5, Sebastián Báez perdió contra el español Daniel Mérida por 6-4 y 6-2, mientras que Juan Manuel Cerúndolo fue superado por el noruego Casper Ruud por 6-3 y 6-2.
Cuándo juegan Etcheverry y Tirante en el Masters 1000 de París
La actividad continuará el miércoles 4 de noviembre, con dos argentinos en carrera en el cuadro individual.
Tomás Etcheverry enfrentará a Alex de Miñaur en el tercer turno de la cancha 2, después del encuentro entre Tommy Paul y Daniel Mérida, que no comenzará antes de las 8.30 de Argentina. Por lo tanto, el horario exacto del partido dependerá de la duración de los compromisos anteriores.
También se presentará Thiago Tirante, quien consiguió ingresar al cuadro principal como lucky loser (perdedor afortunado) después de la baja por lesión del italiano Flavio Cobolli. El platense accederá directamente a segunda ronda y enfrentará al ganador del encuentro entre el alemán Jan-Lennard Struff y el francés Arthur Gea, en el último turno de la cancha 2.
Djokovic y Alcaraz, las grandes atracciones del miércoles
Además de los representantes argentinos, la jornada tendrá varios partidos destacados. Novak Djokovic, que debutó con una victoria frente al monegasco Valentin Vacherot por 6-7 (5), 7-5 y 6-1, enfrentará al australiano Rinky Hijikata en la cancha central.
Antes, el alemán Alexander Zverev se medirá contra Lorenzo Musetti, en un partido programado para no antes de las 9.30 de Argentina.
Por su parte, Carlos Alcaraz hará su presentación frente al estadounidense Alex Michelsen, desde las 15, hora argentina. También jugarán Arthur Fils contra Tomas Machac, a partir de las 16.30, y Daniil Medvedev ante el peruano Ignacio Buse.
Los encuentros del Masters 1000 de París podrán seguirse en Argentina a través de ESPN y Disney+ Premium. El certamen se disputa sobre canchas rápidas bajo techo y tendrá su final el domingo 8 de noviembre.