Masters 1000 de París: Etcheverry logró un triunfazo ante Rublev y Cerúndolo abandonó por lesión

El platense comenzó mejor el encuentro y consiguió un quiebre decisivo para quedarse con el primer parcial por 6-4. Sin embargo, Rublev reaccionó en el segundo set y llevó la definición al tie-break, donde se impuso por 7-4. La paridad continuó durante el tercero, sin que ninguno pudiera romper el servicio de su rival, hasta llegar a un nuevo desempate. Allí, Etcheverry mostró mayor solidez y cerró el partido por 7-3.