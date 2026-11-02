Masters 1000 de París: a qué hora juegan Cerúndolo, Etcheverry y Djokovic y dónde verlos

El Masters 1000 de París continuará este martes con una jornada que tendrá como protagonistas a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Novak Djokovic. Después de un comienzo adverso para el tenis argentino, con tres eliminaciones en la primera ronda, los dos representantes nacionales que siguen en el cuadro individual intentarán avanzar en el último torneo de esta categoría de la temporada.