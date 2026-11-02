Masters 1000 de París: a qué hora juegan Cerúndolo, Etcheverry y Djokovic y dónde verlos

Resumen para apurados
- Cerúndolo, Etcheverry y Djokovic debutan este martes en el Masters 1000 de París en busca de avanzar de ronda en el último torneo de la categoría en el año.
- La jornada llega tras las tempranas caídas de Navone, Báez y J.M. Cerúndolo. Francisco enfrentará a Rinderknech, Tomás a Rublev y Novak se medirá ante Vacherot.
- Los tenistas argentinos intentarán revertir el flojo inicio nacional en la gira bajo techo, mientras Djokovic buscará conquistar su octavo trofeo en la capital francesa.
El Masters 1000 de París continuará este martes con una jornada que tendrá como protagonistas a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Novak Djokovic. Después de un comienzo adverso para el tenis argentino, con tres eliminaciones en la primera ronda, los dos representantes nacionales que siguen en el cuadro individual intentarán avanzar en el último torneo de esta categoría de la temporada.
El certamen se disputa sobre canchas rápidas bajo techo en La Défense Arena, actualmente denominada Plenitude Arena, y reparte 6.309.095 euros en premios. La actividad podrá seguirse en Argentina a través de ESPN y Disney+ Premium.
Francisco Cerúndolo abre la jornada
Francisco Cerúndolo (20° del ranking mundial) será el primero en salir a la cancha. El porteño enfrentará al francés Arthur Rinderknech (68°) desde las 7 de la mañana, hora argentina, en el partido que abrirá la actividad de la cancha central.
El argentino, 16° preclasificado del torneo, buscará recuperar buenas sensaciones después de su eliminación en el debut del ATP 500 de Viena frente al británico Cameron Norrie. De todas maneras, atraviesa una de las mejores temporadas de su carrera, con dos títulos conquistados en 2026: el Argentina Open, sobre polvo de ladrillo, y el ATP 500 de Queen's, sobre césped.
El desafío no será sencillo. Rinderknech domina 2-0 el historial entre ambos y contará con el respaldo del público local. Cerúndolo intentará conseguir su primera victoria frente al francés y comenzar con el pie derecho su participación en París.
Etcheverry busca cortar una racha negativa
En simultáneo, Tomás Martín Etcheverry (31°) tendrá un exigente estreno frente al ruso Andrey Rublev (22°). El encuentro comenzará también a las 7 de la mañana, en el primer turno de la cancha 2.
El platense necesita reencontrarse con la victoria después de una serie de cinco eliminaciones consecutivas en sus debuts, registradas en Hangzhou, Tokio, Shanghái, Almaty y Viena. Su presente contrasta con lo sucedido en febrero, cuando conquistó en Río de Janeiro el primer título ATP de su carrera.
El historial frente a Rublev está igualado 1-1. El ruso ganó el primer enfrentamiento, disputado en Montreal en 2024, mientras que Etcheverry se impuso en el más reciente, durante los octavos de final del ATP de Halle 2025. Aquel triunfo sobre césped representa un antecedente alentador para el argentino, que intentará repetirlo en las canchas rápidas de París.
Djokovic vuelve a competir y enfrenta al campeón de Basilea
Otra de las grandes atracciones será el debut de Novak Djokovic (11°), máximo ganador en la historia del Masters 1000 de París, con siete títulos. El serbio enfrentará al monegasco Valentin Vacherot (27°) en el tercer turno de la cancha central, después de los encuentros de Cerúndolo y Alejandro Davidovich Fokina.
Djokovic regresa a la competencia después de quedar eliminado en los octavos de final del ATP 500 de Basilea frente al alemán Jan-Lennard Struff. En París intentará recuperar protagonismo en un escenario donde se consagró campeón en 2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 y 2023.
Del otro lado estará un rival que llega en un gran momento. Vacherot acaba de conquistar el ATP 500 de Basilea, donde derrotó al checo Jiri Lehecka por 2-6, 6-3 y 6-3 en la final. Además, ya sabe lo que significa vencer a Djokovic: lo eliminó en el Masters 1000 de Shanghái de 2025, torneo en el que terminó consagrándose campeón.
Tres argentinos eliminados en el debut
La jornada inicial del Masters 1000 de París dejó un balance negativo para los representantes argentinos. Mariano Navone (48°) cayó frente al francés Luca Van Assche (47°) por 6-3 y 7-5, mientras que Sebastián Báez (52°), que ingresó al cuadro principal como perdedor afortunado, perdió contra el español Daniel Mérida Aguilar por 6-4 y 6-2.
Juan Manuel Cerúndolo (54°), que había conseguido superar la clasificación, tampoco pudo avanzar. El menor de los hermanos Cerúndolo fue derrotado por el noruego Casper Ruud (23°) por 6-3 y 6-2.
De esta manera, las esperanzas argentinas en el cuadro individual quedaron depositadas en Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, que buscarán cambiar la tendencia de un comienzo complicado y prolongar su participación en el último Masters 1000 del calendario.
La actividad del martes comenzará a las 7, hora argentina, y podrá seguirse a través de ESPN y Disney+ Premium. La final del certamen está programada para el domingo 8 de noviembre.