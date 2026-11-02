Fue Puma, ganó el Regional del NOA 2013 y sueña con volver a quedarse con la corona: la ilusión de Matías Orlando en Huirapuca

13 años separan a dos versiones de Matías Orlando. La primera, la de aquel joven de 21 años que en 2013 levantó el trofeo del Regional del NOA con Huirapuca, cuando su carrera internacional apenas comenzaba a tomar forma. La segunda, la de un jugador experimentado que recorrió el mundo, vistió la camiseta de Los Pumas y regresó a Concepción para reencontrarse con sus raíces. El escenario es diferente, pero la ilusión permanece intacta: volver a ser campeón con el club que lo vio crecer. Y ahora, con Huirapuca clasificado a las semifinales, ese sueño vuelve a estar a dos partidos de distancia.