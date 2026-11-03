La muerte de Jesús de Miguel: ¿pueden acusar de homicidio al arquero Jesús Owono?

Resumen para apurados
- La Policía de España investiga la muerte del futbolista Jesús de Miguel tras chocar con el arquero Jesús Owono en un partido en Tenerife para determinar si hubo delito.
- El choque ocurrió el lunes durante un duelo de Segunda División; De Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió al día siguiente en el hospital tras ser reanimado.
- La Justicia evalúa si imputar homicidio imprudente, un análisis clave para delimitar cuándo una acción de riesgo deportivo puede convertirse en una infracción penal.
La muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, conmocionó al fútbol y abrió un interrogante judicial sobre la responsabilidad de Jesús Owono, arquero del FC Andorra, con quien protagonizó un violento choque durante un partido de la Segunda División. Ahora, la Policía Nacional de ese país inició una investigación a través del Grupo de Homicidios y el caso ya quedó bajo supervisión judicial.
La principal pregunta es si el arquero podría ser acusado de homicidio imprudente por la muerte de su rival. Sin embargo, la apertura de una investigación no significa que exista una imputación ni que se haya determinado que cometió un delito.
El episodio ocurrió el lunes, durante los últimos minutos del encuentro entre Tenerife y Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel avanzaba con la pelota cuando Owono salió a interceptarlo y ambos protagonizaron un fuerte impacto. El delantero quedó tendido sobre el césped y debió recibir asistencia médica de urgencia.
El arquero fue expulsado por el árbitro y el encuentro terminó suspendido para facilitar la atención del futbolista, que sufrió una parada cardiorrespiratoria. Los médicos lograron reanimarlo, pero su estado de salud era crítico y debió ser trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció internado en terapia intensiva.
El Tenerife confirmó este martes el fallecimiento del jugador, de 30 años.
¿Puede Jesús Owono ser acusado de homicidio?
La investigación está a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife. No obstante, la intervención de esa unidad no implica que el arquero haya sido declarado culpable ni que necesariamente vaya a enfrentar una acusación penal.
Según explicaron fuentes judiciales a medios españoles, cuando una persona muere por causas no naturales se abre una investigación de oficio para determinar las circunstancias del fallecimiento. Esto también ocurre cuando se presume que pudo tratarse de un accidente.
En este caso, la Justicia deberá reconstruir cómo se produjo el choque, analizar las imágenes del partido, recoger testimonios y establecer si existe una relación directa entre el impacto y la muerte del delantero.
Una de las posibilidades que se analiza es la figura del homicidio imprudente, contemplada en el artículo 142 del Código Penal español. Para que pueda aplicarse, debería acreditarse que hubo una conducta negligente de gravedad suficiente y que esa imprudencia tuvo relación causal con el fallecimiento.
Sin embargo, hay un aspecto central: una infracción deportiva, incluso cuando merece una expulsión, no constituye automáticamente un delito. La Justicia deberá determinar si la acción de Owono excedió los riesgos propios de una disputa futbolística.
Qué pasó con el arquero después del choque
Owono quedó en el centro de las críticas luego de la jugada. El árbitro le mostró la tarjeta roja y, mientras los médicos atendían a De Miguel, el arquero se retiró del campo de juego.
De acuerdo con las primeras informaciones difundidas en España, el guardameta quedó profundamente afectado por lo sucedido y habría manifestado su intención de pedir disculpas personalmente a los familiares del futbolista.
La investigación policial y las actuaciones disciplinarias deportivas seguirán caminos diferentes. Mientras se intenta establecer si existió alguna responsabilidad penal, las autoridades del fútbol también deberán evaluar las consecuencias de la intervención que terminó con la expulsión del arquero.