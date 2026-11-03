La muerte de Jesús de Miguel: ¿pueden acusar de homicidio al arquero Jesús Owono?

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, conmocionó al fútbol y abrió un interrogante judicial sobre la responsabilidad de Jesús Owono, arquero del FC Andorra, con quien protagonizó un violento choque durante un partido de la Segunda División. Ahora, la Policía Nacional de ese país inició una investigación a través del Grupo de Homicidios y el caso ya quedó bajo supervisión judicial.