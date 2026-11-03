Minuto de silencio en la Champions y Copa suspendida: así despide el fútbol a Jesús de Miguel

Resumen para apurados
- La UEFA y el fútbol español suspendieron partidos y rindieron homenaje este martes tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife.
- El fallecimiento ocurrió tras un choque durante un partido contra Andorra. Diversos clubes europeos, entre ellos Real Madrid y Barcelona, expresaron su dolor.
- La UEFA guardará un minuto de silencio en sus torneos internacionales de la semana, mientras la federación española deberá reprogramar la Copa del Rey.
La muerte de Jesús de Miguel traspasó las fronteras de España. La UEFA dispuso que todos los partidos de sus competiciones de esta semana, en la Champions League, la Europa League y la Conference League, empiecen con un minuto de silencio en memoria del delantero de Tenerife.
“La comunidad del fútbol europeo está de luto por la pérdida del delantero del Tenerife Jesús de Miguel Alameda”, expresó el organismo en un comunicado. Su presidente, Aleksander Ceferin, también le dedicó un mensaje. “Hemos buscado palabras y sólo hemos encontrado silencio”, escribió.
En España, la Federación aplazó los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey y de la tercera ronda de la Copa de la Reina previstos para este martes. Las nuevas fechas se informarán más adelante. Además, canceló la presentación del partido entre la selección sub 21 de España y Japón, prevista en Almendralejo.
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trÃ¡gico fallecimiento, este martes, dÃa 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de JesÃºs de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeÃ±ismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de JesÃºs de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazÃ³n, mÃ¡ximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. ð¤ DEP— CD Tenerife ð´ó §ó ¢ó ³ó £ó ´ó ¿ (@CDTOficial) November 3, 2026
Los mensajes
LaLiga también se sumó a las condolencias. “Acompañamos en el dolor a su familia, a sus seres queridos y al CD Tenerife en estos momentos tan duros”, señaló. Real Madrid guardó un minuto de silencio antes de su entrenamiento en Valdebebas y publicó un comunicado, y Barcelona también expresó su pesar.
Desde el FC Barcelona lamentamos la trÃ¡gica noticia del fallecimiento de JesÃºs de Miguel, jugador del CD Tenerife. Todo nuestro apoyo y Ã¡nimo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difÃciles.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 3, 2026
Desde Andorra, el club del arquero que protagonizó el choque, llegó un mensaje de dolor: aseguraron estar “con el corazón roto y devastado”. Gerard Piqué, máximo accionista de la entidad, escribió: “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús”. En Tenerife, el golpe fue enorme. “No hay palabras de consuelo”, expresó el club.
Los mensajes llegaron de todas partes. Atlético de Madrid, Las Palmas, Castellón, Fuenlabrada y Navalcarnero, varios de ellos ex clubes del delantero, enviaron su pésame. También lo hicieron Liverpool, Lyon y Napoli, y futbolistas como Marc Cucurella y Achraf Hakimi.