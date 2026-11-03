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Minuto de silencio en la Champions y Copa suspendida: así despide el fútbol a Jesús de Miguel

Real Madrid, Atlético, Liverpool y Napoli, entre otros, enviaron sus condolencias. “Lo siento con toda mi alma”, escribió Piqué, máximo accionista de Andorra.

HOMENAJE. El plantel de Real Madrid guardó un minuto de silencio en Valdebebas.
HOMENAJE. El plantel de Real Madrid guardó un minuto de silencio en Valdebebas.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La UEFA y el fútbol español suspendieron partidos y rindieron homenaje este martes tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife.
  • El fallecimiento ocurrió tras un choque durante un partido contra Andorra. Diversos clubes europeos, entre ellos Real Madrid y Barcelona, expresaron su dolor.
  • La UEFA guardará un minuto de silencio en sus torneos internacionales de la semana, mientras la federación española deberá reprogramar la Copa del Rey.
Resumen generado con IA

La muerte de Jesús de Miguel traspasó las fronteras de España. La UEFA dispuso que todos los partidos de sus competiciones de esta semana, en la Champions League, la Europa League y la Conference League, empiecen con un minuto de silencio en memoria del delantero de Tenerife.

“La comunidad del fútbol europeo está de luto por la pérdida del delantero del Tenerife Jesús de Miguel Alameda”, expresó el organismo en un comunicado. Su presidente, Aleksander Ceferin, también le dedicó un mensaje. “Hemos buscado palabras y sólo hemos encontrado silencio”, escribió.

En España, la Federación aplazó los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey y de la tercera ronda de la Copa de la Reina previstos para este martes. Las nuevas fechas se informarán más adelante. Además, canceló la presentación del partido entre la selección sub 21 de España y Japón, prevista en Almendralejo.

Los mensajes

LaLiga también se sumó a las condolencias. “Acompañamos en el dolor a su familia, a sus seres queridos y al CD Tenerife en estos momentos tan duros”, señaló. Real Madrid guardó un minuto de silencio antes de su entrenamiento en Valdebebas y publicó un comunicado, y Barcelona también expresó su pesar.

Desde Andorra, el club del arquero que protagonizó el choque, llegó un mensaje de dolor: aseguraron estar “con el corazón roto y devastado”. Gerard Piqué, máximo accionista de la entidad, escribió: “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús”. En Tenerife, el golpe fue enorme. “No hay palabras de consuelo”, expresó el club.

Los mensajes llegaron de todas partes. Atlético de Madrid, Las Palmas, Castellón, Fuenlabrada y Navalcarnero, varios de ellos ex clubes del delantero, enviaron su pésame. También lo hicieron Liverpool, Lyon y Napoli, y futbolistas como Marc Cucurella y Achraf Hakimi.

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