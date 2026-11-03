Minuto de silencio en la Champions y Copa suspendida: así despide el fútbol a Jesús de Miguel

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trÃ¡gico fallecimiento, este martes, dÃ­a 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de JesÃºs de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeÃ±ismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de JesÃºs de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazÃ³n, mÃ¡ximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. ð¤ DEP