DeportesFútbol

El emotivo mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife

El rosarino compartió una foto del delantero festejando con la camiseta de Tenerife y un crespón negro. “Mucha fuerza para toda su familia”, escribió.

DOLOR. “No hay palabras...”, escribió Messi tras la muerte del delantero de Tenerife.
DOLOR. “No hay palabras...”, escribió Messi tras la muerte del delantero de Tenerife.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi expresó sus condolencias este martes en Instagram por la muerte del futbolista de Tenerife Jesús de Miguel, fallecido tras chocar en un partido en España.
  • El delantero de 30 años sufrió un paro cardiorrespiratorio el lunes tras recibir un rodillazo en el pecho durante un choque con el arquero del Andorra en Segunda División.
  • La tragedia conmocionó al fútbol internacional; la UEFA dispuso un minuto de silencio en sus partidos de la semana y diversas figuras e instituciones rindieron homenaje.
Resumen generado con IA

Lionel Messi se sumó a los mensajes de dolor por la muerte de Jesús de Miguel, el delantero de Tenerife que murió este martes a los 30 años. A través de una historia de Instagram, el rosarino le dedicó unas palabras al futbolista español. “No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió.

Para acompañar el mensaje, Messi eligió una foto en blanco y negro que había publicado Tenerife en sus redes. En la imagen se ve a De Miguel festejando un gol con los brazos abiertos y la camiseta número 9 del club canario, junto a un crespón negro.

El emotivo mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife

El delantero murió después de un fuerte choque con Jesús Owono, arquero de Andorra, en el partido que ambos equipos jugaron el lunes por la Segunda División española. Recibió un rodillazo en el pecho, sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue reanimado en la cancha. Quedó internado en terapia intensiva, su estado neurológico empeoró durante la noche y murió en la mañana del martes.

Un mensaje entre muchos

El posteo de Messi se sumó a una ola de condolencias que llegó desde todo el fútbol. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid enviaron su apoyo a la familia, y la UEFA dispuso un minuto de silencio en todos los partidos de sus competiciones de esta semana. “Hemos buscado palabras y sólo hemos encontrado silencio”, expresó su presidente, Aleksander Ceferin.

Desde Andorra también llegaron mensajes de dolor. Gerard Piqué, máximo accionista del club, escribió: “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús”. La institución, por su parte, aseguró estar “con el corazón roto” y devastada.

De Miguel nació en Madrid en 1996, se formó en las inferiores de Leganés y recorrió el ascenso español a fuerza de goles. En julio de 2025 llegó a Tenerife, donde se ganó la camiseta número 9 y fue una de las figuras del regreso del club a la Segunda División. Era padre de una nena nacida el año pasado.

Temas BarcelonaLionel MessiGerard PiquéReal MadridLiga de España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La preocupación que acompañó a Lionel Scaloni durante sus años de gloria con la Selección argentina

La preocupación que acompañó a Lionel Scaloni durante sus años de gloria con la Selección argentina

Dolor en la familia Scaloni: qué hizo la hermana de Lionel tras la muerte de su madre

Dolor en la familia Scaloni: qué hizo la hermana de Lionel tras la muerte de su madre

De qué murió la mamá de Lionel Scaloni: el emotivo recuerdo del DT que conmueve a los hinchas

De qué murió la mamá de Lionel Scaloni: el emotivo recuerdo del DT que conmueve a los hinchas

Lo más popular
Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España
1

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido
2

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental
3

Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental

Por la Ley de Financiamiento Universitario, estudiantes de la UNT analizan tomar las facultades
4

Por la Ley de Financiamiento Universitario, estudiantes de la UNT analizan tomar las facultades

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife
5

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Ranking notas premium
El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios
1

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial
2

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar
3

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar

Cerro Ñuñorco Grande: amplían el rastrillaje en busca de Raúl Moyano
4

Cerro Ñuñorco Grande: amplían el rastrillaje en busca de Raúl Moyano

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: claves que pueden definir el rumbo del debate
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: claves que pueden definir el rumbo del debate

Más Noticias
De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis

De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Quién es Jesús Owono, el arquero que chocó con el futbolista de Tenerife que murió

Quién es Jesús Owono, el arquero que chocó con el futbolista de Tenerife que murió

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Colapinto en el GP de Brasil 2026: horarios del fin de semana y dónde ver la Fórmula 1 en vivo

Colapinto en el GP de Brasil 2026: horarios del fin de semana y dónde ver la Fórmula 1 en vivo

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental

Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios

Comentarios