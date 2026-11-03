El emotivo mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife

Lionel Messi se sumó a los mensajes de dolor por la muerte de Jesús de Miguel, el delantero de Tenerife que murió este martes a los 30 años. A través de una historia de Instagram, el rosarino le dedicó unas palabras al futbolista español. “No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió.