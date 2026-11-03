El emotivo mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife

Resumen para apurados
- Lionel Messi expresó sus condolencias este martes en Instagram por la muerte del futbolista de Tenerife Jesús de Miguel, fallecido tras chocar en un partido en España.
- El delantero de 30 años sufrió un paro cardiorrespiratorio el lunes tras recibir un rodillazo en el pecho durante un choque con el arquero del Andorra en Segunda División.
- La tragedia conmocionó al fútbol internacional; la UEFA dispuso un minuto de silencio en sus partidos de la semana y diversas figuras e instituciones rindieron homenaje.
Lionel Messi se sumó a los mensajes de dolor por la muerte de Jesús de Miguel, el delantero de Tenerife que murió este martes a los 30 años. A través de una historia de Instagram, el rosarino le dedicó unas palabras al futbolista español. “No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió.
Para acompañar el mensaje, Messi eligió una foto en blanco y negro que había publicado Tenerife en sus redes. En la imagen se ve a De Miguel festejando un gol con los brazos abiertos y la camiseta número 9 del club canario, junto a un crespón negro.
El delantero murió después de un fuerte choque con Jesús Owono, arquero de Andorra, en el partido que ambos equipos jugaron el lunes por la Segunda División española. Recibió un rodillazo en el pecho, sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue reanimado en la cancha. Quedó internado en terapia intensiva, su estado neurológico empeoró durante la noche y murió en la mañana del martes.
Un mensaje entre muchos
El posteo de Messi se sumó a una ola de condolencias que llegó desde todo el fútbol. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid enviaron su apoyo a la familia, y la UEFA dispuso un minuto de silencio en todos los partidos de sus competiciones de esta semana. “Hemos buscado palabras y sólo hemos encontrado silencio”, expresó su presidente, Aleksander Ceferin.
Desde Andorra también llegaron mensajes de dolor. Gerard Piqué, máximo accionista del club, escribió: “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús”. La institución, por su parte, aseguró estar “con el corazón roto” y devastada.
De Miguel nació en Madrid en 1996, se formó en las inferiores de Leganés y recorrió el ascenso español a fuerza de goles. En julio de 2025 llegó a Tenerife, donde se ganó la camiseta número 9 y fue una de las figuras del regreso del club a la Segunda División. Era padre de una nena nacida el año pasado.