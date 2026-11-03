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Señales de un ACV: los indicios para reconocer un infarto o un derrame cerebral

La hipertensión encabeza la lista de factores predisponentes, mientras que la edad, los antecedentes familiares y algunas enfermedades también influyen.

Un ACV puede tener consecuencias graves sobre diferentes órganos en el cuerpo.
Un ACV puede tener consecuencias graves sobre diferentes órganos en el cuerpo. Foto: neurologiarobotica.com
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Hospital Italiano difundió los signos de alerta del ACV para promover una rápida detección médica que evite secuelas graves y reduzca la mortalidad en los pacientes.
  • El cuadro se produce por isquemia o hemorragia cerebral, manifestándose con parálisis motora, fallas del habla y visión, agravado por la hipertensión y el tabaquismo.
  • Reconocer estos indicios de forma temprana resulta crítico para aplicar tratamientos oportunos, mejorar el pronóstico clínico y salvar vidas ante emergencias neurológicas.
Resumen generado con IA

Un accidente cerebrovascular es un episodio de disfunción neurológica aguda causado por una isquemia del sistema nervioso central que produce muerte neuronal. Se trata de un evento que, tratado a tiempo, permite aplicar primeros auxilios y hasta salvar vidas. Si no se detecta rápidamente, puede causar graves compromisos de los sistemas cardiovascular, nervioso, musculoesquelético, respiratorio, entre otros.

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Son múltiples las causas que pueden desencadenar un ACV. Hay dos tipos principales: el accidente cerebrovascular isquémico y el accidente cerebrovascular hemorrágico. El primero ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro se bloquea por un coágulo sanguíneo. El segundo, cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita, se rompe y la sangre se derrama en él.

Manifestaciones clínicas de un ACV

El Hospital Italiano destacó las manifestaciones clínicas de presentación hiperaguda en la urgencia que deberían considerarse como un ACV hasta que se demuestre lo contrario:

  • Déficit motor de un lado del cuerpo
  • Déficit del campo visual, diplopía
  • Afasia o disartria, es decir, dificultades o alteraciones en el habla
  • Alteración del equilibrio; ataxia (pérdida de coordinación en movimientos voluntarios); o nistagmo (movimiento rápido y repetido de uno o ambos ojos)
  • Pérdida de la sensibilidad en una parte del cuerpo
  • El diagnóstico debe combinar datos de la historia clínica del paciente, un examen físico y neuroimágenes que confirmen el ACV.

Cómo reconocer un ACV a tiempo: los síntomas que pueden salvar una vida

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Otros factores de riesgo importantes son:

  • Frecuencia cardíaca irregular, llamada fibrilación auricular
  • Diabetes
  • Tabaquismo
  • Antecedentes familiares de la enfermedad
  • Ser hombre
  • Colesterol alto
  • Aumento de la edad, especialmente después de los 55 años
  • Origen étnico (las personas de raza negra son más propensas a morir de un accidente cerebrovascular)
  • Obesidad
  • Historial de accidentes cerebrovasculares previos o accidentes isquémicos transitorios (que ocurren cuando la sangre fluye a una parte del cerebro que se detiene por un período breve)
  • Personas que tienen una enfermedad cardíaca o mala circulación en las piernas causada por estrechamiento de las arterias
  • Personas que tienen hábitos de un estilo de vida malsano tales como el consumo excesivo de alcohol, consumo de drogas recreativas, una dieta rica en grasa y falta de ejercicio
  • Personas que tienen una tendencia hereditaria a desarrollar coágulos sanguíneos.
  • Mujeres que toman píldoras anticonceptivas (especialmente las que fuman y son mayores de 35 años)
  • Las mujeres embarazadas
  • Mujeres que toman terapia de reemplazo hormonal
  • Persistencia del agujero oval (PFO, por sus siglas en inglés) un agujero entre la aurícula izquierda y la derecha (cámara superior) del corazón.
  • Personas con trastornos del sueño (como apnea obstructiva del sueño)
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