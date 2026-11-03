Señales de un ACV: los indicios para reconocer un infarto o un derrame cerebral

Son múltiples las causas que pueden desencadenar un ACV. Hay dos tipos principales: el accidente cerebrovascular isquémico y el accidente cerebrovascular hemorrágico. El primero ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro se bloquea por un coágulo sanguíneo. El segundo, cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita, se rompe y la sangre se derrama en él.