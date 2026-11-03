José Luis Gioia sufrió un ACV en pleno rodaje de "Menem": fue inducido al coma y debió dejar la serie
El reconocido actor sufrió un severo cuadro de salud durante el rodaje de la serie "Menem", permaneció en coma inducido y fue reemplazado en la ficción. Tras recibir el alta hospitalaria, realiza un tratamiento de rehabilitación.
Resumen para apurados
- El actor José Luis Gioia sufrió un ACV mientras grababa la serie "Menem" en Buenos Aires, fue inducido al coma por complicaciones y debió abandonar la producción.
- Con antecedentes cardíacos, el intérprete de 73 años permaneció internado tres semanas por una meningoencefalitis y requirió asistencia respiratoria mecánica.
- Gioia continúa su recuperación en un centro de rehabilitación, mientras que la producción descartó el material que había filmado y debió contratar a un reemplazo.
José Luis Gioia se encontraba grabando la segunda temporada de la ficción “Menem” cuando sufrió un problema de salud que lo obligó a abandonar los estudios y permanecer internado de urgencia. El reconocido actor, que interpretaba al abogado del expresidente, debió ser inducido a un estado de inconsciencia asistida durante una semana. La noticia fue dada a conocer por la cronista Maru Leone, quien afirmó que ya se encuentra fuera de peligro, aunque su actuación debió ser desplazada del proyecto.
Durante el programa Mercuriali 107.9, que conduce Franco Mercuriali en El Observador 107.9, Maru Leone reveló la noticia sobre José Luis Gioia, advirtiendo que el actor de El secreto de sus ojos y participante de MasterChef en 2021 se descompuso en pleno set de grabación. Según precisó la panelista, el cuadro “le dejó algunas pequeñas lesiones isquémicas. Esto así me llegó a mí y lo chequeé con su familia”. El intérprete, de 73 años, acumulaba antecedentes cardiovasculares: colesterol elevado y colocación previa de stents, factores que habrían incidido en la gravedad del episodio.
Cuál fue el cuadro de José Luis Gioia por el cual debió ser internado
Gioia fue ingresado en un primer momento a la Clínica Nueva Azul, pero luego debió ser trasladado sin dilación. Así, el 11 de octubre fue derivado a la Maternidad Suizo Argentina, donde permaneció en la Unidad de Terapia Intensiva. “Ingresó con un ACV isquémico y el cuadro es de meningoencefalitis”, detalló la comunicadora sobre el diagnóstico exacto del actor. Se trata de una emergencia médica que requiere tratamiento de forma prioritaria y en la que se produce una inflamación simultánea de las meninges (las membranas que recubren el encéfalo y la médula espinal) y de la propia masa encefálica. Ante la gravedad de su estado, el equipo médico tomó la decisión de inducirle un coma farmacológico y asistirlo con respiración artificial.
La periodista advirtió que su estado fue muy delicado, por lo que su familia prefirió mantener en reserva la información sobre su salud. “Estuvo muy grave. Estuvo en coma y con asistencia respiratoria. Lo estamos contando ahora porque está mejor y ya tuvo el alta”. El actor permaneció en ese estado de sedación profunda durante aproximadamente una semana en la que recibió asistencia mecánica. El 17 de octubre, los médicos iniciaron el proceso para despertarlo, con resultados favorables y respuesta a los estímulos. Tras días de monitoreo y estabilización, el actor recibió la desvinculación hospitalaria el 30 de octubre, casi tres semanas después de su ingreso de urgencia.
La producción debió remplazar a José Luis Gioia de la producción de "Menem"
Aunque pudo dejar la Maternidad Suizo Argentina, Gioia todavía necesita atención especializada. “Este 30 de octubre recibió el alta de La Suizo y está en este momento haciendo rehabilitación en la Clínica Alcla”, detalló la cronista del ciclo radial. En dicho centro de rehabilitación, el intérprete lleva adelante un tratamiento intensivo orientado a recuperar sus capacidades. Hasta el momento no trascendieron precisiones sobre los plazos estimados de recuperación ni sobre posibles secuelas.
El problema de salud también tuvo consecuencias en la filmación de la ficción de Prime Video sobre la vida del expresidente Carlos Saúl Menem. Gioia interpretaba al abogado del exmandatario, pero no pudo completar todas las secuencias que tenía previstas antes de ser hospitalizado.
La producción debió reorganizarse para no detener la grabación de la temporada. “Me llegó que sacaron las escenas que había grabado. Aparentemente no terminó de filmar todas las tomas para la serie de Menem y, como necesitaban terminar, tuvieron que reemplazar al actor por otro”, contó Leone. El material ya registrado por Gioia quedó descartado del proyecto y un nuevo intérprete asumió el rol para cerrar la temporada, en una situación inusual para una tira de esta envergadura.