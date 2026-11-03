José Luis Gioia sufrió un ACV en pleno rodaje de "Menem": fue inducido al coma y debió dejar la serie

Cuál fue el cuadro de José Luis Gioia por el cual debió ser internado

Gioia fue ingresado en un primer momento a la Clínica Nueva Azul, pero luego debió ser trasladado sin dilación. Así, el 11 de octubre fue derivado a la Maternidad Suizo Argentina, donde permaneció en la Unidad de Terapia Intensiva. “Ingresó con un ACV isquémico y el cuadro es de meningoencefalitis”, detalló la comunicadora sobre el diagnóstico exacto del actor. Se trata de una emergencia médica que requiere tratamiento de forma prioritaria y en la que se produce una inflamación simultánea de las meninges (las membranas que recubren el encéfalo y la médula espinal) y de la propia masa encefálica. Ante la gravedad de su estado, el equipo médico tomó la decisión de inducirle un coma farmacológico y asistirlo con respiración artificial.