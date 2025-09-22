Secciones
ACV: cómo reconocer sus síntomas a tiempo y evitar secuelas graves

Detectar las señales del organismo es clave para que el paciente reciba atención médica inmediata. Los primeros minutos son cruciales.

El accidente cerebrovascular es la segunda causa de muerte en el mundo
Hace 1 Hs

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) son la segunda causa de muerte en el mundo y la primera causa de discapacidad. En Argentina, se estima que alrededor de 120.000 personas al año sufren un ACV, de las cuales 40.000 mueren. ¿Cómo identificar los síntomas y prevenir las secuelas?

Un ataque cerebral es un exceso de sangre que genera una hemorragia y forma lo que se conoce como infarto cerebral. "Para empezar a hablar del tema, es importante saber que un ACV es un accidente cerebrovascular y que más del 90% de los casos se pueden prevenir”, explicó el doctor Pedro Lylyk, reconocido neurocirujano, fundador de ENERI y referente mundial en cirugía endovascular, a Infobae.

En ese sentido, el doctor Lylyk, presidente de la Fundación Argentina Contra el Ataque Cerebral, indicó que es de suma importancia actuar con celeridad, ya que las estadísticas revelan que, durante los primeros 150 minutos (4 horas y media) después de un ACV, cada minuto sin atención médica resulta en la muerte de aproximadamente 2 millones de neuronas.

Cómo identificar los síntomas de un ACV

Existen cinco señales de alarma clave para saber si se tiene un principio de ACV y son:

- Hablar de una manera confusa

- Sentir la cara adormecida o torcida

- Perder la fuerza y/o sentir dificultad para mover alguna parte del cuerpo

- Perder la visión en un ojo o en ambos

- Sentir un dolor de cabeza muy fuerte

Impulsado por Fundación INECO, la sigla “HaBraSo” advierte los signos que permiten una identificación precoz del ACV, a través de tres sílabas que permiten detectar si una persona lo está sufriendo:

- HA: Habla. Pedir a la persona que repita una frase y asegurarse de que pueda hacerlo de forma correcta, prestando atención a la comprensión y la expresión del paciente.

- BRA: Brazos. Pedir que levante los brazos (como si sostuviera una bandeja) con ambos brazos y comprobar que pueda mantenerlos arriba sin que uno de los dos caiga.

- SO: Sonrisa. Pedir que sonría y revisar que no tenga asimetrías

R.A.P.I.D.O: otra forma de detectar un ACV y actual a tiempo

Por su parte, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) promueve el uso del acrónimo R.A.P.I.D.O. como una regla nemotécnica sencilla para reconocer los primeros signos de un ACV, que incluyen parálisis, debilidad, dificultades en el habla y problemas visuales. Los expertos insisten en que tanto pacientes como familiares deben actuar de inmediato al identificar uno o más de estos síntomas.

- R: Rostro caído

- A: Alteración en el equilibrio

- P: Pérdida de fuerza de brazo y/o pierna

- I: Impedimento visual repentino

- D: Dificultad para hablar

- O: Obtener asistencia médica

Cómo prevenir el ACV

Según describe la Organización Panamericana de la Salud, “se ha demostrado que dejar de consumir tabaco, reducir la sal/sodio en la dieta, comer más frutas y verduras, realizar actividad física regular y evitar el consumo nocivo de alcohol reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular”.

Prevenir los accidentes cerebrovasculares es posible, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas, las cuales deben cumplir dos funciones. En primer lugar, colaborar para minimizar la ocurrencia de esta patología. Por el otro lado, las medidas deben beneficiar a todo el sistema cardiovascular.

Y desde Mayo Clinic indican que para prevenir un accidente cerebrovascular es importante que conocer los factores de riesgo y seguir los consejos de un profesional de atención médica sobre estrategias para un estilo de vida saludable.

Muchas estrategias de prevención de accidentes cerebrovasculares son las mismas que las de prevención de enfermedades cardíacas. En general, las recomendaciones para un estilo de vida saludable incluyen las siguientes:

- Controlar la presión arterial alta, conocida como hipertensión

- Reducir la cantidad de colesterol y grasas saturadas en tu alimentación

- Dejar de fumar

- Controlar la diabetes

- Mantener un peso saludable

- Tener una alimentación con abundantes frutas y verduras

- Hacer ejercicio con regularidad

- Tratar la apnea obstructiva del sueño

- No consumir drogas ilícitas

