ACV: cómo reconocer sus síntomas a tiempo y evitar secuelas graves

Un ataque cerebral es un exceso de sangre que genera una hemorragia y forma lo que se conoce como infarto cerebral. "Para empezar a hablar del tema, es importante saber que un ACV es un accidente cerebrovascular y que más del 90% de los casos se pueden prevenir”, explicó el doctor Pedro Lylyk, reconocido neurocirujano, fundador de ENERI y referente mundial en cirugía endovascular, a Infobae.