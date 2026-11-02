Lali Espósito se burló de las fotos de su casamiento con Pedro Rosemblat editadas con Inteligencia Artificial

El casamiento reservado de Lali y Pedro y el intento fallido de edición

El episodio tecnológico tuvo lugar inmediatamente después de la boda de la pareja, realizada en una antigua propiedad del barrio porteño de San Telmo. La celebración reunió a los familiares y a los amigos más cercanos de la artista y el comunicador, en un entorno que combinó vegetación y arquitectura tradicional porteña. Para garantizar el desarrollo del festejo privado y la llegada de los asistentes, parte de la cuadra fue delimitada para organizar los accesos y el estacionamiento.