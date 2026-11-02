Lali Espósito se burló de las fotos de su casamiento con Pedro Rosemblat editadas con Inteligencia Artificial
Luego de contraer matrimonio con el periodista Pedro Rosemblat en una ceremonia íntima, la cantante expuso en sus redes sociales el fallido intento de edición digital que dejó sus rostros irreconocibles.
Resumen para apurados
- Lali Espósito ironizó en redes sobre las fotos de su casamiento con Pedro Rosemblat en San Telmo, luego de que una IA deformara sus rostros al intentar mejorar la resolución.
- La pareja celebró una boda íntima el 31 de octubre y, al filtrarse imágenes de baja calidad, usuarios o herramientas automáticas aplicaron filtros que alteraron sus facciones.
- La reacción humorística de la cantante se volvió viral, exponiendo las limitaciones y distorsiones frecuentes de las herramientas de mejora fotográfica basadas en algoritmos.
La artista Lali Espósito apeló al sarcasmo en sus redes sociales tras la viralización de las fotografías de su casamiento con el periodista Pedro Rosemblat, las cuales sufrieron marcadas deformaciones al ser editadas con herramientas de Inteligencia Artificial. El evento, celebrado el pasado sábado 31 de octubre en una casona del barrio porteño de San Telmo, derivó en una amplia conversación digital luego de que los rostros de ambos quedaran alterados en las tomas que buscaron aumentar su resolución.
Lejos de molestarse por el resultado del procesamiento informático, la cantante decidió compartir las postales en las historias de su perfil oficial de Instagram para mofarse de los fallos del software. En la primera publicación, sobre una imagen donde se veía a la pareja festejando instantes después de haber dado el "Sí quiero", Espósito redactó la frase "Nos casamos".
La reacción irónica continuó en las publicaciones siguientes con primeros planos enfocados en las facciones distorsionadas de la pareja. Al mostrar la versión generada por la Inteligencia Artificial sobre su propio rostro, la intérprete sumó el mensaje "Qué felicidad". Posterior a ello, al enfocar la imagen modificada de Rosemblat, agregó la frase "Te amo pedr$&@", utilizando caracteres especiales que grafican un sistema roto y la ausencia de un resultado correcto.
El casamiento reservado de Lali y Pedro y el intento fallido de edición
El episodio tecnológico tuvo lugar inmediatamente después de la boda de la pareja, realizada en una antigua propiedad del barrio porteño de San Telmo. La celebración reunió a los familiares y a los amigos más cercanos de la artista y el comunicador, en un entorno que combinó vegetación y arquitectura tradicional porteña. Para garantizar el desarrollo del festejo privado y la llegada de los asistentes, parte de la cuadra fue delimitada para organizar los accesos y el estacionamiento.
Sin embargo, las postales que trascendieron del encuentro fueron sometidas a un proceso de edición digital orientado a definir con mayor claridad las facciones de los recién casados. Lejos de lograr nitidez, la herramienta algorítmica cambió por completo los rasgos de los protagonistas hasta volverlos irreconocibles, situación que Lali aprovechó para bromear con sus seguidores y convertir la falla en un contenido viral.