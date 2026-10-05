Los 10 autos 0km más baratos de octubre: cuáles son y cuánto cuestan

Resumen para apurados
- En octubre, el mercado automotor argentino renovó el ranking de los 0km más baratos: el JMEV Easy 3 lidera tras subas en modelos locales y bonificaciones.
- Stellantis subió precios hasta 4%, mientras autos importados en dólares conservaron valores, desplazando del top 10 a históricos líderes de ventas como Cronos y 208.
- La creciente oferta asiática y los cambios arancelarios presionan a las terminales regionales, que deberán ajustar márgenes para retener compradores en la gama de entrada.
Con la mayoría de las listas de precios actualizadas a octubre, el ranking de los autos 0 km más baratos del mercado argentino volvió a presentar cambios. Algunas marcas aplicaron aumentos superiores a los habituales, mientras otras optaron por sostener sus valores para conservar posiciones en la franja de entrada.
Los mayores incrementos se concentraron en las marcas de Stellantis, que aplicó una suba del 4% sobre la mayoría de sus modelos de Fiat, Peugeot y Citroën. Otros fabricantes locales o regionales fueron menos agresivos, con aumentos de entre 0,9% y 1,7% en sus versiones más económicas.
La contracara está en las marcas importadoras, que fijan sus precios en dólares. En esos casos, los valores en pesos quedan atados a la cotización oficial, sin modificaciones en dólares.
Estos son los 10 modelos más económicos de octubre:
1. JMEV Easy 3: U$S 16.900 / $26.026.000
El citycar 100% eléctrico llega desde China y es importado por el Grupo Antelo. Su precio era de U$S 18.900 hasta julio, pero por tercer mes consecutivo se mantiene una promoción de U$S 2.000 menos.
La estrategia permitió duplicar sus ventas y llevarlo al primer puesto del ranking, desplazando al Renault Kwid, que había ocupado ese lugar desde su regreso al mercado argentino.
2. Hyundai HB20: $28.500.000
Después de permanecer varios meses en el tercer puesto, el HB20 subió una posición en septiembre y la conserva en octubre, pese a haber aplicado un aumento del 1,8%.
Es el segundo modelo más económico del mercado y también el auto con motor de combustión de menor precio. Tiene un motor 1.6 litros atmosférico y la versión de entrada ofrece caja manual de seis velocidades.
3. Renault Kwid: $28.580.000
Entre diciembre de 2024 y julio de este año, el Kwid fue el auto más accesible del mercado argentino. Sin embargo, la llegada de nuevos modelos importados de Asia y la política de precios de Hyundai modificaron el escenario.
El citycar brasileño de Renault cayó al segundo lugar en julio y al tercero en septiembre. En octubre volvió a aumentar, esta vez un 0,9%.
Es un hatchback del segmento A, con motor 1.0 litros aspirado de tres cilindros y caja manual de cinco velocidades.
4. Fiat Mobi: $30.280.000
El Mobi es el único modelo de Fiat que no tuvo aumentos de precio durante los últimos dos meses. La situación contrasta con las subas del 4% y 4,4% aplicadas al Argo y al Cronos.
El sostenimiento del precio del Mobi forma parte de la estrategia de Stellantis para mantenerlo en la primera franja del mercado. El modelo llega desde Brasil y utiliza un motor 1.0 litros turbo, asociado a una caja manual de cinco velocidades.
5. Chevrolet Onix: $33.274.900
El Onix marca un salto de precios dentro del ranking debido al cambio de segmento, con la excepción del Hyundai HB20, que se mantiene entre los modelos compactos más económicos.
El Chevrolet aumentó un 1,5% en octubre, por debajo de algunos de sus competidores directos. Así, se mantiene como el único hatchback o sedán del segmento B producido por terminales locales dentro del Top 10.
El Onix y el Onix Plus llegan desde Brasil y utilizan un motor 1.0 litros turbo, con opciones de caja manual y automática según la versión.
6. MG3: U$S 21.900 / $33.726.000
El MG3 fue una de las novedades de los últimos meses. Se trata de la versión naftera de un modelo que inicialmente había ingresado al mercado argentino únicamente con motorización híbrida.
Es un hatchback del segmento B importado de China, equipado con un motor 1.5 litros aspirado de 114 CV y caja automática CVT.
Aunque llega desde extrazona y paga un arancel del 35%, su precio se ubica por debajo del de varios competidores producidos localmente.
7. Kaiyi X3: U$S 22.000 / $33.770.000
Otro de los nuevos jugadores del mercado argentino es el Kaiyi X3, también procedente de China. Al contar con un motor de gasolina, debe afrontar el arancel del 35%.
Es un B-SUV para cinco pasajeros, con motor naftero 1.5 litros de 114 CV y caja automática CVT. Se trata de la versión de entrada de la gama, que se completa con el X3 Pro, equipado con un motor turbo de 125 CV.
8. Fiat Argo: $35.470.000
El Argo es uno de los modelos que mejor refleja el cambio que atraviesa el mercado. Hasta hace pocos meses estaba entre los cuatro autos más baratos de la Argentina, pero perdió posiciones frente a nuevos competidores con precios más bajos y expresados en dólares.
A esto se suman los aumentos aplicados por las automotrices locales como consecuencia de sus costos internos.
El Argo es un hatchback del segmento B producido en Brasil y puede considerarse el equivalente a un Cronos sin baúl. Comparte su motor 1.3 litros atmosférico y caja manual de cinco marchas.
9. Suzuki Swift Hybrid: U$S 22.400 / $34.160.000
A pesar de la suba del dólar, el Swift se mantiene entre los autos de menor precio de la Argentina. El modelo, una reinterpretación del clásico vehículo de los años 90, es actualmente un B-Hatch con tecnología híbrida.
Además, es el vehículo con esta tecnología más barato del mercado. Su sistema Mild-Hybrid le permite evitar el arancel de importación extrazona.
El Swift se ofrece en dos versiones: una con caja manual y otra con transmisión automática CVT.
10. Nissan Versa: $34.815.400
De manera provisional, el Nissan Versa ocupa el décimo lugar del ranking, a la espera de que Volkswagen publique los precios del Polo Robust. El modelo había sido cuarto en la lista el mes pasado, con un precio de $29.775.900.
El Versa ofrece una relación competitiva entre equipamiento y precio, aunque actualmente está condicionado en el volumen de unidades disponibles porque llega desde México. En marzo venció el acuerdo de libre comercio con ese país y, por el momento, no parece próximo a renovarse, lo que impide importar vehículos sin arancel.
Los modelos que quedaron afuera
Además de la situación entre el Polo Robust y el Versa, otros tres modelos salieron del Top 10 por precio, aunque continúan entre los vehículos con mayores niveles de ventas del mercado.
El Toyota Yaris tiene ahora un precio de entrada de $36.315.000; el Peugeot 208 se comercializa desde $36.360.000 y el Fiat Cronos parte de $36.650.000.
Los tres, pese a quedar fuera del ranking de los 10 autos 0 km más baratos, se mantienen entre los 12 modelos con mayores patentamientos de la Argentina.