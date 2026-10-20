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Trump vincula la inmigración con la violencia en territorio francés

“Están cometiendo un gran error en Francia. Están dejando entrar a todo el mundo. Pronto París será una ciudad musulmana”, dijo el presidente de EEUU.

EN LILLE. Manifestantes caminan entre gases lacrimógenos durante la movilización.
EN LILLE. Manifestantes caminan entre gases lacrimógenos durante la movilización.
Por Redacción Mundo Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump afirmó ayer que la inmigración es la causa de los recientes disturbios violentos en Francia y exigió a Europa cerrar sus fronteras de inmediato.
  • Las declaraciones surgieron tras días de protestas y toques de queda en Francia, recordando Trump que ya había advertido a Macron sobre los riesgos del flujo migratorio.
  • La advertencia de Trump reaviva el debate sobre el control fronterizo en Occidente y podría endurecer las políticas migratorias ante la creciente tensión social en Europa.
Resumen generado con IA

Donald Trump declaró ayer que la inmigración es la causante de las manifestaciones y la violencia que sacuden Francia desde el sábado, e insistió en que ese país, al igual que toda Europa, debería “cerrar sus fronteras”.

“Lo que pasa en Francia está relacionado con la inmigración, no con las escuelas ni con cualquier otra cosa. Es la inmigración”, declaró el presidente estadounidense a la prensa antes de un acto de campaña, tal como viene insistiendo desde el domingo.

Trump aseguró que le había dicho a su homólogo francés, Emmanuel Macron, hace varios años: “Están cometiendo un gran error en Francia. Están dejando entrar a todo el mundo. (...) Pronto París será una ciudad musulmana”.

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“Si Europa no cierra sus fronteras y expulsa a los delincuentes, como los que se manifiestan, Europa se acabó”, insistió el mandatario estadounidense. “No tendrán ninguna posibilidad de sobrevivir”, advirtió.

Aunque las estimaciones difieren, algunos expertos calculan que hasta 10 millones de personas entraron ilegalmente en Estados Unidos durante los cuatro años de presidencia de Joe Biden (2021-2025).

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Un informe de la contraloría del Departamento de Seguridad Interna difundido el 29 de septiembre señala que entre 2021 y 2024, la agencia de inmigración y aduanas detectó cerca de 3,2 millones de migrantes que excedieron su visa temporal y se quedaron en el país.

El gobierno Trump asegura que en año y medio ha reducido a prácticamente cero la liberación provisional de migrantes sin papeles dentro del país, y cerca de tres millones ya han salido del país.

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