Julio Pantoja: “Nuestras fotografías de hoy son la historia del mañana”

Uno de los puntos altos de la Bienal, que además unió el pasado con el presente, fue el despliegue de fotos del peruano Martín Chambi (pionero de los registros indígenas, quien vivió entre 1891 y 1973) que ocupó tanto el Virla como calles céntricas de la capital. “Fue una maravillosa experiencia ideada y liderada por Silvia Spitta, académica de Dartmouth College. Ya hay una tradición en esa búsqueda de interpelar al transeúnte por medio de las imágenes; la publicidad usa este recurso todo el tiempo. En este caso, se propuso a través de la memoria histórica, porque entender el pasado y a sus protagonistas es fundamental para poder producir y analizar lo que estamos haciendo. Conocer lo que se hizo y por qué se hizo es lo que nos va a permitir construir fructíferamente el futuro, no solo de la fotografía, sino también de la misma realidad en la que vamos a vivir. Nuestras fotografías de hoy son la historia del mañana”, remarca.