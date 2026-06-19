Hoy se presenta “Los Hijos: Tucumán veinte años después”, del fotodocumentalista Julio Pantoja

Reconocido teórico y curador, Ritchin abre el volumen con un prólogo que subraya la función de la imagen en tiempos de negacionismo. Destaca que el trabajo de Pantoja adquiere una relevancia crítica en la actualidad, afirmando: “Julio atesoró y compartió estas fotografías durante décadas, y decidió hacerlas libro ahora, en la era de la posverdad y de las fake news. Esto hace que este libro sea aún más resonante, más relevante y más necesario”.