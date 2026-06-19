Hoy se presenta “Los Hijos: Tucumán veinte años después”, del fotodocumentalista Julio Pantoja

La publicación de “Los Hijos: Tucumán veinte años después”, del fotodocumentalista Julio Pantoja, se presenta como un hito para la memoria colectiva. Este ensayo fotográfico, gestado entre 1996 y 2001, retrata a una generación marcada por el terrorismo de Estado en Tucumán, emergiendo originalmente como un impulso de resistencia ante aquel triunfo electoral de Antonio Bussi en 1995.
Editado por Edunt (Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán), el libro se presentará hoy a las 19 en la librería El Griego (Muñecas 287). Se trata de un volumen de 120 páginas que recopila imágenes icónicas en blanco y negro, y se ve jerarquizado por las contribuciones teóricas de Fred Ritchin, Diana Taylor y Ana Longoni, cuyos textos dotan a la obra de una densidad analítica que trasciende el registro documental.
Reconocido teórico y curador, Ritchin abre el volumen con un prólogo que subraya la función de la imagen en tiempos de negacionismo. Destaca que el trabajo de Pantoja adquiere una relevancia crítica en la actualidad, afirmando: “Julio atesoró y compartió estas fotografías durante décadas, y decidió hacerlas libro ahora, en la era de la posverdad y de las fake news. Esto hace que este libro sea aún más resonante, más relevante y más necesario”.
Por su parte, la académica Taylor analiza la serie desde la perspectiva del arte como intervención política. Por su parte, Longoni profundiza en el uso de la “meta-imagen”o la fotografía dentro de la fotografía, un recurso central en la obra donde los hijos posan sosteniendo retratos de sus padres. Ella interpreta este gesto como un puente temporal y una matriz persistente de lucha.
La edición bilingüe (español/inglés) contextualiza las imágenes y sitúa a “Los Hijos” en el centro del debate contemporáneo sobre la representación del trauma y la construcción de identidad. Como señalan los testimonios de los propios protagonistas incluidos en el libro, estas fotos han ayudado a muchos a reconocerse como sujetos de derechos y a fortalecer una identidad colectiva nacida del dolor, pero sostenida por la esperanza de justicia.
Del autor
Nacido en Jujuy y afincado en Tucumán, Pantoja es fotodocumentalista, periodista y docente-investigador de la UNT. Su obra aborda principalmente la memoria histórica, la identidad y la defensa de los derechos humanos y ambientales.
Arquitecto y técnico fotógrafo, desarrolló durante más de 35 años una destacada trayectoria como fotoperiodista y redactor, publicando en medios nacionales e internacionales como Página/12, Clarín, Perfil, Noticias, Caras, Télam, Reuters, AFP, EFE, AP y Noticias Argentinas, entre otros. En 2022 recibió el Premio Nacional a la Trayectoria Artística otorgado por el Ministerio de Cultura de la Nación; y en 2016 fue distinguido como Senior Fellow del Instituto Hemisférico de Performance y Política de la Universidad de Nueva York. Actualmente preside la Fundación Infoto y dirige la Bienal Argentina de Fotografía Documental.