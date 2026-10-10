Una performance para cerrar la Bienal de Fotografía Documental

“Tomar las calles” es la propuesta de la Bienal de Fotografía Documental, que tendrá lugar desde las 9.30 en el microcentro tucumano, con acciones performáticas en un circuito que comenzará en el patio de los murales de la Casa Histórica, pasará por la plaza Independencia y las peatonales hasta llegar a la librería El Griego (Muñecas 287). “Armá tu propia aventura” es la consigna a partir de la cual se insta a los participantes a realizar sus registros.
El recorrido tendrá una parada intermedia en Consultorio Arte (San Lorenzo 634) para ver la exposición “Otra potencia de actuar”, con obras de Alejandro López y Adrián Sosa. En el destino estará montada la muestra “Desde el jardín”, de Ramón Teves, donde habrá descuento en libros de fotografía, cine y artes visuales.
La actividad en el último día de la Bienal continuará desde las 17 en el Centro Cultural Virla, con un debate abierto en formato de mesa larga para dialogar sobre el planteo “En este contexto histórico, ¿qué hacemos con la fotografía? ¿Qué hacemos con la Bienal?”, donde tanto fotógrafos como público participarán en igualdad de condiciones. Luego se anunciará portfolio seleccionado para una exposición individual en el evento programado para 2028.
Fiesta
Desde las 22 será la gran fiesta de cierre en la Sociedad Francesa (San Juan 751) con proyecciones, música y baile.
La cartelera tendrá una actividad extra: el viernes a las 20 y en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251) se proyectará el documental “Los ojos de Helen”, dirigido por Fer Casals y Valeria Massimino, en un relevamiento sobre la vida y la obra de la fotógrafa argentina Helen Zout, quien realizó un trabajo de imágenes y testimonios de sobrevivientes de la dictadura militar.