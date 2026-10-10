Una performance para cerrar la Bienal de Fotografía Documental

“Tomar las calles” es la propuesta de la Bienal de Fotografía Documental, que tendrá lugar desde las 9.30 en el microcentro tucumano, con acciones performáticas en un circuito que comenzará en el patio de los murales de la Casa Histórica, pasará por la plaza Independencia y las peatonales hasta llegar a la librería El Griego (Muñecas 287). “Armá tu propia aventura” es la consigna a partir de la cual se insta a los participantes a realizar sus registros.