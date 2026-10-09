EspectáculosFamosos

Dalma Maradona rompió el silencio sobre la crianza de sus hijas y reveló lo único que les prohibió

Dalma Maradona pasó por "El Tribunero" y reveló la condición innegociable sobre la pasión futbolera de sus hijas Roma y Azul. Además, se emocionó al repasar los gestos calcados a Diego que heredó la más pequeña.

Dalma Maradona afirmó en el programa El Tribunero que sus dos hijas son fanáticas de Boca Juniors
Dalma Maradona afirmó en el programa El Tribunero que sus dos hijas son fanáticas de Boca Juniors
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dalma Maradona reveló en el programa El Tribunero que la única regla estricta para sus hijas es que deben ser hinchas de Boca Juniors, en honor al legado de su padre.
  • Durante la entrevista, la actriz contó que Roma y Azul miran los partidos del club y se emocionó al destacar que su hija menor camina y tiene gestos idénticos a los de Diego.
  • El testimonio reafirma la vigencia del mito maradoniano en la intimidad familiar, asegurando la transmisión intergeneracional de la identidad boquense y la memoria del astro.
Resumen generado con IA

Cuando de fútbol se trata, las decisiones de Roma y Azul no quedan libradas al azar y el libre albedrío no tiene pleno funcionamiento. Para las hijas de Dalma Maradona hay caminos ya definidos, sobre todo si se trata del club del que son hinchas. La actriz charló con Luquitas Rodríguez y Roberto Galati en el programa especial de Paren La Mano, El Tribunero, y comentó cuáles aspectos de la crianza de sus hijas no admiten imprevistos.

Juicio por la muerte de Maradona: la Fiscalía pidió 12 años de prisión para Leopoldo Luque y la absolución de otro acusado

Juicio por la muerte de Maradona: la Fiscalía pidió 12 años de prisión para Leopoldo Luque y la absolución de otro acusado

Fiel a su legado familiar y a la huella imborrable que dejó su padre en la historia xeneize, Dalma aclaró que la elección del equipo es la única norma estricta en su hogar. “Mis dos hijas no tienen... pobres, pero no tienen ninguna chance de ser de otro cuadro. No, pueden elegir lo que quieran. Igual están muy contentas de ser de Boca, ¿eh?”, afirmó con simpatía durante la entrevista.

La pasión xeneize en el día a día

Pese a sus cortas edades, de 7 y 4 años, la actriz detalló cómo sus hijas viven el día a día vinculadas a los colores Azul y Oro. Ante la consulta del conductor sobre si las pequeñas practicaban el deporte en alguna posición específica, Dalma descartó un rol activo en la cancha, aunque confirmó la devoción por seguir las jornadas del equipo de la Ribera: “No, no juegan a la pelota, pero sí ven los partidos. Tienen siete y cuatro”.

La charla continuó distendida y Rodríguez bromeó con la posibilidad de que alguna de las dos continuara una saga familiar bajo los tres palos. Ante la ocurrencia, la hija del '10' se mostró totalmente abierta en cuanto al futuro profesional de sus hijas, manteniendo intacta únicamente la condición de mantener el sentimiento tribunero: “No, no. Y tampoco creo que quieran, pero igual si quisieran podrían, por supuesto. Si son de Boca está todo bien”.

Los ademanes hereditarios del '10'

El momento más reflexivo y conmovedor de la entrevista llegó cuando Roberto Galati le preguntó si advierte en sus hijas o en su sobrino Benjamín Agüero rasgos o ademanes que evoquen la figura de Diego Maradona. Visiblemente movilizada por la memoria de su padre, Dalma reconoció la emoción que le causa la sola mención del tema: “Es terrible esto de lo que me estás hablando porque voy a llorar”.

A la hora de repasar las herencias familiares, la actriz detalló las similitudes físicas y de comportamiento de los más pequeños de la casa. Si bien señaló que Benjamín tiene rasgos marcados que remiten a su tía Gianinna, se detuvo con asombro al describir el particular andar de Azul, su hija menor: “Pasa algo con Azul, con mi hija, la más chiquita, que camina igual. Te lo juro. Camina así. Yo digo: ‘Pero no lo conociste, no lo viste caminar así, no sabés por qué’. O sea, lo vimos y yo dije: ‘No, soy yo que estoy flasheando las ganas de que tenga algo’. Porque aparte es blanca, colorada, en el físico no es nada parecida a mi papá. Y dije: ‘No, soy yo que tengo las ganas de que tenga algo’. Cuando me lo dijo otra persona dije: ‘Pará, menos mal, tipo lo están viendo’. Y la forma que tiene de hablar y cosas que digo: ‘Guau. Increíble’”.

El recuerdo presente en la Selección

El recuerdo vivo del astro argentino trasciende las fronteras de la intimidad familiar y se extiende a cada hito deportivo del seleccionado nacional. Tiempo atrás, luego del triunfo argentino frente a Inglaterra en Atlanta por las semifinales del Mundial, la propia Dalma compartió en sus redes sociales el profundo lazo que aún la une a su padre. En un sentido mensaje, reflejó el sentimiento de presencia constante: “¡Desde que me subí al avión que no paro de llorar! ¡Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados!”.

Finalmente, la vivencia futbolística de Dalma reafirma cómo la figura de Diego permanece inalterable en el recuerdo colectivo y en la esencia de su propia familia. En aquella misma publicación dedicada a su padre, concluyó destacando el cariño popular y el acompañamiento que percibe a donde sea que vaya: “La cancha fue una locura con Leo y su equipazo... Igual te lo cuento como si no lo hubieras visto… si estabas ahí, cerquita. Lo sé. Tus amigos me custodiaron y me hicieron acordar a vos todo el tiempo. ¡La alegría que me da que te recuerden con tanto amor!”.

Temas Dalma MaradonaDiego Maradona Jr
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Me la pasé llorando: Claudia Villafañe revivió la angustia que sufrió al organizar el casamiento de Dalma

"Me la pasé llorando": Claudia Villafañe revivió la angustia que sufrió al organizar el casamiento de Dalma

Besos en el aeropuerto: vieron a Sofi Martínez y Diego Leuco juntos y se reavivaron los rumores de reconciliación

Besos en el aeropuerto: vieron a Sofi Martínez y Diego Leuco juntos y se reavivaron los rumores de reconciliación

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Así es la impresionante mansión de Diego Simeone y Carla Pereyra en Madrid: minimalismo y arte en 1.900 metros cuadrados

Así es la impresionante mansión de Diego Simeone y Carla Pereyra en Madrid: minimalismo y arte en 1.900 metros cuadrados

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre que volvió a viralizarse

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre que volvió a viralizarse

Lo más popular
Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán
1

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán

Dónde ver en vivo a Colapinto en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur
2

Dónde ver en vivo a Colapinto en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur

Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar únicamente al clima es un error
3

Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar únicamente al clima es un error

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma inútil de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio
4

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma "inútil" de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
5

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Ranking notas premium
Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros
1

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros

Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar únicamente al clima es un error
2

Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar únicamente al clima es un error

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma inútil de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio
3

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma "inútil" de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen
4

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?
5

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?

Más Noticias
La esposa de Diego Simeone reveló cómo construyó su imperio inmobiliario y la cifra que alcanzó en Madrid

La esposa de Diego Simeone reveló cómo construyó su imperio inmobiliario y la cifra que alcanzó en Madrid

Quién es y qué fue de la vida del misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Quién es y qué fue de la vida del misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Horóscopo chino: el signo que deberá evitar nuevos proyectos y poner límites en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que deberá evitar nuevos proyectos y poner límites en octubre, según Ludovica Squirru

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre que volvió a viralizarse

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre que volvió a viralizarse

Comentarios