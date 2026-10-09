Dalma Maradona rompió el silencio sobre la crianza de sus hijas y reveló lo único que les prohibió

A la hora de repasar las herencias familiares, la actriz detalló las similitudes físicas y de comportamiento de los más pequeños de la casa. Si bien señaló que Benjamín tiene rasgos marcados que remiten a su tía Gianinna, se detuvo con asombro al describir el particular andar de Azul, su hija menor: “Pasa algo con Azul, con mi hija, la más chiquita, que camina igual. Te lo juro. Camina así. Yo digo: ‘Pero no lo conociste, no lo viste caminar así, no sabés por qué’. O sea, lo vimos y yo dije: ‘No, soy yo que estoy flasheando las ganas de que tenga algo’. Porque aparte es blanca, colorada, en el físico no es nada parecida a mi papá. Y dije: ‘No, soy yo que tengo las ganas de que tenga algo’. Cuando me lo dijo otra persona dije: ‘Pará, menos mal, tipo lo están viendo’. Y la forma que tiene de hablar y cosas que digo: ‘Guau. Increíble’”.