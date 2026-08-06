SociedadSOCIEDAD | CRIANZA Maritchu Seitún: “No existe la crianza digital, los chicos necesitan presencia” Durante su paso por Tucumán, reflexionó sobre los desafíos de criar en tiempos de hiperconectividad, y remarca que ningún dispositivo puede reemplazar la presencia de un adulto. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL DE VISITA. La referente en crianza pasó por Yerba Buena para brindar talleres junto con otros especialistas. Por Ariane Armas Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular LA GACETA estuvo con Milo J en su anuncio más importante del año: “El lugar de dónde salió es una de las fortalezas del artista” “Esperamos batir un nuevo récord”: se viene una nueva edición del Ramonazo Es tucumano, se formó en un club creado por un centro de estudiantes y hoy vive del futsal en Italia El salteño que busca atraer turistas a El Salvador a través del golf Tras la crisis en Ceuta, la UE intenta reconstruir consensos Ranking notas premium El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos Atención, candidatos de Tucumán: cómo funcionará la "Ficha Limpia" en las elecciones de 2027 La visita del armador de Macri, pesar en el PJ y los proyectos en Deportes en la Legislatura Cartas de lectores: cuando informar también protege Qué es la femosfera, el universo digital que divide opiniones entre las mujeres