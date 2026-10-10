Crianza y emociones: Maritchu Seitún explica cómo hablar de salud mental desde los primeros años

La evidencia

La investigación sobre desarrollo emocional aporta información sobre el papel de estas interacciones cotidianas. Un metaanálisis de 2021 examinó la relación entre las prácticas parentales vinculadas con las emociones -como mostrar cómo los adultos expresan sus propios sentimientos, responder a las emociones de los hijos y conversar sobre ellas- y las habilidades emocionales de niños en edad preescolar. Encontró asociaciones positivas pequeñas, que no fueron estadísticamente significativas en todos los casos. El estudio fue realizado por Katherine M. Zinsser, Rachel A. Gordon y Xue Jiang, y publicado en Early Childhood Research Quarterly.