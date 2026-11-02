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¡Sorpresa! Julieta Prandi habló de su vínculo con Emanuel Ortega y despertó rumores de reconciliación

La modelo volvió a referirse a su separación del cantante y dejó varias declaraciones que llamaron la atención.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega.
Julieta Prandi y Emanuel Ortega.
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Julieta Prandi habló con Primicias Ya sobre su separación de Emanuel Ortega y despertó rumores de reconciliación al afirmar que aún se aman y siguen casados legalmente.
  • Tras seis años de relación y convivencia familiar, la modelo evitó detallar si mantiene contacto diario con el músico, pero remarcó que el cariño mutuo continúa intacto.
  • El hermetismo y la falta de desmentida sobre una reunión abrieron el debate en el espectáculo sobre un eventual retorno de la pareja, que aún no formalizó su divorcio.
Resumen generado con IA

Julieta Prandi volvió a hablar con los medios sobre su separación de Emanuel Ortega y, aunque mantuvo su postura frente a las opiniones de terceros, algunas de sus declaraciones despertaron especulaciones sobre una posible reconciliación.

Durante una entrevista con Primicias Ya, la modelo fue consultada sobre si todavía mantiene contacto con el cantante, con quien compartió seis años de relación. Sin querer profundizar en el tema, respondió: “No lo voy a contar, es un tema privado”.

Sin embargo, luego expresó palabras de afecto hacia su expareja y dejó en claro que la ruptura no estuvo relacionada con la falta de amor. “Los dos nos amamos mucho, nos respetamos mucho, nos acompañamos los dos, de un lado y del otro, en sombra y en luz. Y desde ese lugar me quiero quedar, con el amor y el mejor recuerdo, chicos”, sostuvo.

En la misma línea, agregó: “No nos separamos por falta de amor. Y el cariño va a seguir intacto, yo creo que toda la vida. Fuimos familia, fuimos familia ensamblada, vivimos juntos cinco años”.

Sus declaraciones llevaron al cronista a preguntarle si estaría dispuesta a encontrarse con Ortega y compartir un café para limar asperezas. La modelo volvió a esquivar una respuesta concreta, aunque lo hizo con una sonrisa: “Me voy a guardar para mis adentros. Me voy a guardar para mis adentros eso, lo que creo y lo que pienso”.

La frase sobre su matrimonio que llamó la atención

En otro tramo de la entrevista, Prandi también hizo referencia a su situación legal y aclaró que todavía sigue casada con Ortega en los papeles.

“A nosotros no nos unía un papel, a nosotros nos unía la lección diaria, que funcionara todos los días. Cuando deja de funcionar, deja de funcionar”, reflexionó.

Las declaraciones fueron analizadas en el programa y generaron comentarios entre las integrantes del panel. La conductora Marina Calabró reparó especialmente en que la modelo no había negado mantener contacto con el cantante. “No negó que hable con él”, señaló.

Por su parte, la panelista Alejandra Maglietti destacó que le había llamado la atención que Prandi dijera que todavía estaba casada y lanzó una posibilidad a partir de sus palabras: “Podrían volver”.

Aunque la modelo no confirmó ningún acercamiento ni habló de una posible reconciliación, sus declaraciones dejaron en claro que conserva un fuerte vínculo afectivo con Ortega y que prefiere mantener en privado los detalles de su relación actual.

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