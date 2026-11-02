¡Sorpresa! Julieta Prandi habló de su vínculo con Emanuel Ortega y despertó rumores de reconciliación

Sin embargo, luego expresó palabras de afecto hacia su expareja y dejó en claro que la ruptura no estuvo relacionada con la falta de amor. “Los dos nos amamos mucho, nos respetamos mucho, nos acompañamos los dos, de un lado y del otro, en sombra y en luz. Y desde ese lugar me quiero quedar, con el amor y el mejor recuerdo, chicos”, sostuvo.