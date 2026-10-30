Julieta Prandi rompió el silencio en las redes tras su separación de Emanuel Ortega: qué decisión tomó

Resumen para apurados
- Tras separarse de Emanuel Ortega, Julieta Prandi reapareció en Instagram desde Brasil y bloqueó los comentarios de sus fotos para frenar especulaciones sobre la ruptura.
- La modelo viajó con un amigo tras una presunta discusión con el músico por un conflicto de confianza, desencadenado por una grabación no avisada en el estudio de Ortega.
- La medida busca resguardar su intimidad ante la repercusión mediática, mientras ambos avanzan en los trámites legales para formalizar el fin definitivo de su vínculo.
En medio de la repercusión por su separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi volvió a mostrarse en las redes sociales. La modelo publicó en Instagram una serie de fotografías de su viaje a Brasil, una escapada que realizó poco después de ponerle fin a su relación con el músico, y tomó una decisión que no pasó inadvertida: deshabilitó los comentarios de la publicación.
Lejos de la exposición mediática que generó la ruptura, Prandi eligió tomarse unos días de descanso y reflexión junto a Sebastián Waizer, uno de sus amigos cercanos. Las imágenes de ambos en las playas brasileñas ya habían despertado especulaciones, aunque la conductora se encargó de aclarar el vínculo que los une.
En esta nueva publicación, volvió a compartir postales de su estadía, pero evitó habilitar un espacio para que sus seguidores comentaran las fotografías o hicieran referencias a su situación sentimental. La medida llamó especialmente la atención por la repercusión que tuvo el final de su relación con Ortega y las distintas versiones que circularon sobre los motivos de la separación.
La versión sobre el conflicto que habría desencadenado la ruptura
Mientras Prandi mantiene firme su decisión de terminar la relación y ambos avanzan hacia el divorcio, trascendieron detalles sobre una supuesta discusión que habría precipitado el final de la pareja.
La información fue revelada por Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda. Según la periodista, la modelo le habría planteado a Ortega una condición: que le avisara antes de grabar con otras mujeres.
El conflicto habría comenzado cuando Prandi vio una historia de Instagram publicada por Josefina Lynch desde el estudio de grabación del músico. La imagen habría provocado su enojo, ya que interpretó que Emanuel no había sido sincero con ella.
“Cuando Prandi la vio, le escribió a Emanuel y le dijo que no lo quería ver más, que era un mentiroso y que no volviera a la casa. Y lo bloqueó de todos lados”, relató Latorre.
De acuerdo con esta versión, la discusión no habría girado únicamente alrededor de aquella jornada de grabación, sino también de la comunicación y los límites que, según trascendió, existían entre ambos durante la relación.