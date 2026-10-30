Julieta Prandi rompió el silencio en las redes tras su separación de Emanuel Ortega: qué decisión tomó

En medio de la repercusión por su separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi volvió a mostrarse en las redes sociales. La modelo publicó en Instagram una serie de fotografías de su viaje a Brasil, una escapada que realizó poco después de ponerle fin a su relación con el músico, y tomó una decisión que no pasó inadvertida: deshabilitó los comentarios de la publicación.