El dólar mayorista sube en el inicio de noviembre y se acerca a los $1.550: qué pasó con las reservas

Resumen para apurados
- En Argentina, el dólar mayorista subió este lunes a $1.544 por una mayor demanda de cobertura y la volatilidad cambiaria regional al inicio de noviembre.
- La suba sucede tras un alza del 1,3% en octubre y en medio de una caída en las reservas del BCRA por pagos de deuda al FMI, pese a las compras oficiales de divisas.
- Los contratos a futuro proyectan el tipo de cambio en $1.569 para fin de noviembre, mientras el mercado vigila la sangría de reservas y la presión sobre la banda cambiaria.
El dólar oficialcomenzó noviembre con una nueva suba y el tipo de cambio mayorista se acercó a los $1.550, en una jornada marcada por la demanda de cobertura cambiaria y la volatilidad de los mercados regionales. El movimiento se produjo después de que la divisa cerrara octubre con un incremento del 1,3%, en un escenario en el que el mercado sigue de cerca la evolución de las reservas internacionales y la estrategia del Banco Central (BCRA).
En el segmento mayorista, la cotización avanzó $10 (0,7%) y se ubicó en $1.544 para la venta. De esta manera, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, establecido actualmente en $1.954,48, quedó en el 26,6%.
El viernes, último día hábil de octubre, el tipo de cambio mayorista había cerrado en $1.537,34, frente a los $1.517,52 registrados al finalizar septiembre. Esa diferencia representó un incremento mensual de $19,82.
En el mercado de futuros, los contratos registraron bajas de hasta el 0,1%. Las cotizaciones reflejaban expectativas de un dólar mayorista en torno a los $1.569 para fines de noviembre y de $1.596,50 hacia el cierre de 2026.
En el segmento minorista, el Banco Nación (BNA) elevó $5 la cotización y ofreció el dólar a $1.565 para la venta. Con ese valor, el dólar tarjeta se ubicó en $2.034,50. En tanto, el relevamiento de entidades financieras que realiza el BCRA mostró un promedio de $1.566,60 para la venta.
Entre los tipos de cambio alternativos, el dólar MEP operó a $1.564,81 y el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.654,66. Por su parte, el dólar blue se mantuvo en $1.565 para la venta, según el relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city porteña.
La evolución de las cotizaciones estuvo condicionada por una mayor demanda de cobertura hacia el cierre de octubre y por los movimientos cambiarios en la región. En particular, el mercado siguió de cerca la depreciación del real brasileño después del resultado electoral en Brasil, un factor que también incidió sobre las expectativas cambiarias locales.
El BCRA compró dólares, pero las reservas cayeron más de U$S2.100 millones
Mientras el dólar retomó la tendencia alcista, un informe del Banco Central volvió a poner el foco sobre la dinámica de las reservas internacionales. Según el relevamiento de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario correspondiente a septiembre, la autoridad monetaria compró U$S474 millones en el mercado oficial. El Tesoro Nacional, por su parte, adquirió otros U$S28 millones.
Sin embargo, las reservas internacionales retrocedieron U$S2.167 millones durante ese mes y finalizaron septiembre en U$S46.092 millones. La caída estuvo explicada principalmente por pagos de deuda con organismos internacionales y variaciones en la valuación de los activos que integran las tenencias del Central.
De acuerdo con el informe, entre los principales factores se destacó la cancelación de capital con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por U$S794 millones. También se registraron egresos netos por U$S808 millones correspondientes a pagos de capital, intereses y aportes a otros organismos internacionales.
A esos movimientos se sumó una disminución de U$S525 millones por cambios en las cotizaciones de los activos que componen las reservas. Además, las tenencias en moneda extranjera de las entidades financieras depositadas en el BCRA se redujeron U$S308 millones, mientras que los pagos netos cursados a través del Sistema de Pagos en Moneda Local representaron otros U$S63 millones.
La presión sobre las reservas también se hizo visible en el cierre de octubre. Durante la última rueda del viernes, las tenencias internacionales registraron una caída de U$S1.592 millones, al pasar de U$S50.154 millones a U$S48.562 millones, pese a las compras de divisas realizadas por el sector público.