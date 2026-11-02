El dólar mayorista sube en el inicio de noviembre y se acerca a los $1.550: qué pasó con las reservas

El dólar oficialcomenzó noviembre con una nueva suba y el tipo de cambio mayorista se acercó a los $1.550, en una jornada marcada por la demanda de cobertura cambiaria y la volatilidad de los mercados regionales. El movimiento se produjo después de que la divisa cerrara octubre con un incremento del 1,3%, en un escenario en el que el mercado sigue de cerca la evolución de las reservas internacionales y la estrategia del Banco Central (BCRA).