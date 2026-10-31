Regional del NOA: Huirapuca terminó con la ilusión de Los Tarcos y ahora va por Natación

Huirapuca llegó con todo su potencial. Con Juan Manuel “Maneco” Molinuevo como apertura, Tomás Dande, capitán de Los Pumitas, y el ex Puma Matías Orlando, que regresó a la titularidad, el visitante demostró desde el comienzo que no estaba dispuesto a especular. También estuvo el wing Paolo Contti, una de las grandes figuras del certamen, que volvió a mostrar su poder ofensivo con su tercer hat-trick del año. Junto a José Andrés Pérez, autor de otras dos conquistas, fue una pesadilla para la defensa “roja”.