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Regional del NOA: Huirapuca terminó con la ilusión de Los Tarcos y ahora va por Natación

El equipo de Concepción se impuso 50-33 y dejó sin chances de clasificarse a los “Rojos”. Ahora buscará revancha ante el campeón del Anual por un lugar en la final.

POR LOS AIRES. Tomás Dande se eleva para capturar la pelota en un line, sostenido por sus compañeros de Huirapuca, ante la mirada de los jugadores de Los Tarcos.
POR LOS AIRES. Tomás Dande se eleva para capturar la pelota en un line, sostenido por sus compañeros de Huirapuca, ante la mirada de los jugadores de Los Tarcos. OSVALDO RIPOLL / LA GACETA
Por Diego Caminos Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Huirapuca venció 50-33 a Los Tarcos en Tucumán durante la última fecha del Regional del NOA, eliminando al equipo local de la lucha por el pase a las semifinales.
  • El conjunto visitante sacó una ventaja inicial de 28-0; aunque el local descontó y se puso a siete puntos, el poderío ofensivo de Huirapuca sentenció el partido.
  • Tras consolidar el segundo puesto, Huirapuca enfrentará en semifinales a Natación y Gimnasia, campeón del torneo Anual, buscando revancha por el título perdido.
Resumen generado con IA

La última fecha del Regional del NOA regaló una de las definiciones más emocionantes de los últimos tiempos. Con cinco equipos peleando por los dos boletos restantes a semifinales, los resultados cambiaban minuto a minuto y cada try podía alterar la clasificación. En ese escenario, Los Tarcos necesitaba ganar y esperar una combinación favorable de resultados. Sin embargo, se encontró con un Huirapuca que, pese a tener su lugar asegurado entre los cuatro mejores, no hizo concesiones. El conjunto de Concepción se impuso 50-33 y dejó sin posibilidades al equipo del ex aeropuerto.

Huirapuca llegó con todo su potencial. Con Juan Manuel “Maneco” Molinuevo como apertura, Tomás Dande, capitán de Los Pumitas, y el ex Puma Matías Orlando, que regresó a la titularidad, el visitante demostró desde el comienzo que no estaba dispuesto a especular. También estuvo el wing Paolo Contti, una de las grandes figuras del certamen, que volvió a mostrar su poder ofensivo con su tercer hat-trick del año. Junto a José Andrés Pérez, autor de otras dos conquistas, fue una pesadilla para la defensa “roja”.

El arranque fue un verdadero golpe de realidad para Los Tarcos. Mientras su gente alentaba sin descanso, Huirapuca dominaba territorialmente, mostraba una defensa prolija y atacaba con una verticalidad difícil de contrarrestar. En menos de media hora, el marcador reflejaba un contundente 28-0. El conjunto local prácticamente no había tenido oportunidades de acercarse al ingoal contrario y la clasificación parecía escaparse demasiado pronto.

Sin embargo, cuando todo parecía perdido, apareció Ignacio Rodríguez Santillán. El experimentado apertura arengó a sus forwards antes de un line, recibió la pelota y, donde aparentemente no había espacios, inventó una gran jugada para asistir a Joaquín Bourguignon, que apoyó el primer try local. Fue una genialidad que despertó al equipo y encendió las tribunas. Poco después, el propio Rodríguez volvió a apoyar y Los Tarcos se marchó al descanso perdiendo 28-14. La ilusión, de repente, había renacido.

Con Dande amonestado, el local aprovechó la superioridad numérica en el comienzo del complemento. Facundo Rodríguez llegó al ingoal y el marcador quedó 28-21. El estadio explotó. Después de haber estado cuatro tries abajo, Los Tarcos se encontraba a una conquista de igualar un partido que parecía imposible. Y, con los resultados de las otras canchas en permanente movimiento, la esperanza de meterse entre los cuatro mejores volvía a cobrar fuerza.

Pero Huirapuca respondió casi inmediatamente. Fue un baldazo de agua fría para un equipo que había gastado demasiadas energías en intentar reparar su mal comienzo. A partir de allí, el encuentro se transformó en un intercambio de golpes, aunque la sensación era que cada avance visitante alejaba definitivamente la remontada. Los Tarcos nunca dejó de intentarlo, pero terminó cayendo 50-33.

“Si entregás 15 o 20 minutos, después, con equipos tan buenos, no te alcanza para darlo vuelta”, reconoció Ignacio Rodríguez, que identificó la falta de madurez como uno de los principales aspectos por corregir. Facundo Rodríguez coincidió con ese diagnóstico y destacó la juventud del plantel como un factor determinante. Ambos rescataron, de todos modos, la actitud de un equipo que nunca bajó los brazos y el acompañamiento de sus hinchas.

Para Huirapuca, en cambio, la victoria significó una inyección de confianza antes de las semifinales. El equipo de Concepción, segundo en la clasificación, enfrentará a Natación y Gimnasia, tercero y campeón del Anual, en Tucumán Rugby. Será una revancha de aquella final que terminó 38-26 a favor de los “Blancos”. “Es el único rival al que no le pudimos ganar todavía en el año. Tenemos una deudita pendiente”, reconoció Lisandro Lefebvre.

Después de demostrar ante Los Tarcos todo su potencial ofensivo, "Los Gauchos" tendrán ahora una prueba todavía mayor: superar al equipo que le arrebató el título del Anual y dar un nuevo paso hacia la conquista del Regional. Una cuenta pendiente y una oportunidad inmejorable para saldarla.

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