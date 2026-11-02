Política

Elecciones en Córdoba: analizan adelantar los comicios a marzo

Crece la tensión política.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
Por Redacción Política Hace 4 Hs

La posibilidad de que Córdoba vote el domingo 28 de marzo de 2027 volvió a instalarse con fuerza en el escenario político provincial. El gobernador Martín Llaryora analiza anticipar los comicios para Semana Santa, en una fecha que le permitiría despegar la disputa local de la campaña nacional y condicionar los tiempos de la oposición. La elección podría coincidir, además, con la definición de la intendencia de la capital provincial.

La fecha que circula es el 28 de marzo, domingo de Pascua, según el sitio La Política Online. La alternativa aparece en medio de un calendario atravesado por varios feriados: el miércoles 24 será el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, mientras que el viernes 2 de abril se conmemorará el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El domingo 4, siguiente al de Pascua, también tendrá lugar un fin de semana largo. En ese contexto, la posibilidad de votar el 28 de marzo comenzó a circular tanto en despachos de la Casa Rosada como entre dirigentes que participaron del lanzamiento de equipos técnicos del libertario Gabriel Bornoroni.

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En el Gobierno nacional sostienen que buscarán derrotar al peronismo cordobés en 2027. Bornoroni, quien aparece como una de las principales apuestas de La Libertad Avanza para disputar la gobernación, aceleró su exposición pública durante las últimas semanas y recibió señales de respaldo de los Milei para avanzar en la construcción de una candidatura propia.

Sin embargo, las mediciones electorales muestran un escenario competitivo. Llaryora encabeza la intención de voto para gobernador, mientras que Bornoroni se ubica tercero.

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