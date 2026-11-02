Elecciones en Córdoba: analizan adelantar los comicios a marzo

La fecha que circula es el 28 de marzo, domingo de Pascua, según el sitio La Política Online. La alternativa aparece en medio de un calendario atravesado por varios feriados: el miércoles 24 será el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, mientras que el viernes 2 de abril se conmemorará el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El domingo 4, siguiente al de Pascua, también tendrá lugar un fin de semana largo. En ese contexto, la posibilidad de votar el 28 de marzo comenzó a circular tanto en despachos de la Casa Rosada como entre dirigentes que participaron del lanzamiento de equipos técnicos del libertario Gabriel Bornoroni.