Martín Llaryora lanzó una dura advertencia: “Argentina está en una situación crítica”

Como ejemplo de las inversiones que afronta su administración, mencionó la reciente inauguración de 10 kilómetros de una autopista que, según indicó, era de jurisdicción nacional y ahora se construye con fondos provinciales. Además, se refirió a las conversaciones que mantuvo con otros gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde planteó la falta de un plan logístico destinado a mejorar la competitividad.