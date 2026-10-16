Martín Llaryora lanzó una dura advertencia: “Argentina está en una situación crítica”

Resumen para apurados
- El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, advirtió este viernes en TV que Argentina vive una situación crítica por la destrucción del empleo y la fuerte caída de la actividad.
- El mandatario explicó que la baja del consumo recortó la coparticipación a las provincias, limitando su rol de amortiguadores y obligándolas a financiar obras nacionales paradas.
- Llaryora anticipó que el próximo presupuesto provincial será de crisis y alertó que el plan económico nacional debe sumar producción e infraestructura para sostenerse en el tiempo.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, advirtió este viernes que “Argentina está en una situación crítica” por la destrucción del empleo, el deterioro de la situación social y las dificultades económicas.
En diálogo con C5N, el mandatario provincial afirmó que “gobernar es generar trabajo”. “El modelo tiene que generar empleo; si cada día se pierden puestos de trabajo, si no hay una idea productiva ni un camino de infraestructura, es imposible”, agregó.
Además, cuestionó la evolución de la economía nacional y sostuvo que un programa económico no puede sostenerse si no genera beneficios para la población. En ese sentido, señaló que la caída de la actividad y del consumo redujo los recursos que reciben las provincias por coparticipación.
Llaryora advirtió por la caída de la actividad y el empleo
“Muchos meses de caída de coparticipación de recursos por la caída de la actividad y consumo”, explicó el gobernador al referirse a las dificultades que atraviesa su administración.
Llaryora anticipó que el próximo presupuesto provincial estará condicionado por el contexto económico. “Aun en esta crisis, que es muy difícil, seguimos invirtiendo, pero claramente el próximo presupuesto va a ser de crisis”, afirmó.
También sostuvo que el impacto de la situación nacional alcanza a Córdoba, pese a su capacidad económica. Según explicó, la provincia tiene un Estado relativamente pequeño y depende del funcionamiento de la actividad privada para sostener el empleo y la producción.
“La caída de las pymes, el cierre de muchos emprendimientos, la suspensión de trabajo, la pérdida del empleo formal, pega directamente”, analizó.
Para el gobernador, la situación requiere una estrategia que combine el equilibrio fiscal con medidas orientadas a promover el trabajo y la infraestructura. “Nosotros sostenemos un modelo que tiene que cerrar los números, pero con una idea de promoción del empleo y la infraestructura”, expresó.
El reclamo por la infraestructura y los recursos provinciales
Llaryora señaló que los gobiernos provinciales funcionan como un “amortiguador” frente al ajuste nacional, aunque advirtió que esa capacidad se encuentra cada vez más limitada por la reducción de los ingresos y la desaceleración económica.
“Claramente ese amortiguador se está quedando sin posibilidades por la caída de la actividad económica y por los recursos que cada vez son menos”, afirmó.
Como ejemplo de las inversiones que afronta su administración, mencionó la reciente inauguración de 10 kilómetros de una autopista que, según indicó, era de jurisdicción nacional y ahora se construye con fondos provinciales. Además, se refirió a las conversaciones que mantuvo con otros gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde planteó la falta de un plan logístico destinado a mejorar la competitividad.
El mandatario insistió en que la recuperación del empleo debe ser uno de los objetivos centrales de la política económica. “No hay ninguna forma de sostener un programa económico si no genera un beneficio para su pueblo”, sentenció.