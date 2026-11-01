Regional Amateur: Concepción FC se metió en semifinales en una tarde de festejo y escándalo en Alderetes

Definición de la serie y testimonios en zona de vestuarios

En la segunda mitad, el DT Mario Suárez rearmó el esquema defensivo con el ingreso de Marcos Valor. Ateneo adelantó sus líneas en busca de igualar la serie y dejó espacios que el visitante aprovechó de contragolpe, exigiendo en dos ocasiones al arquero Fernández mediante aproximaciones de Pablo Sánchez y Omar Romano. La ventaja definitiva se concretó en el descuento tras un tiro de media distancia de Marcos Carrera que se desvió en Estrada y superó la estirada del guardameta. Consumado el pase, Concepción FC enfrentará en semifinales a Villa San Antonio de Salta (clasificado tras eliminar por penales a Libertad de Metán), con inicio en territorio salteño y definición en el estadio Antonio Guillén, en una llave cuyo ganador se medirá ante el vencedor de Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico.