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Regional Amateur: Concepción FC se metió en semifinales en una tarde de festejo y escándalo en Alderetes

El "Cuervo" superó 2 a 1 a Ateneo (global 4 a 2) y enfrentará a Villa San Antonio de Salta. El cierre terminó empañado por graves incidentes en la tribuna local que forzaron la suspensión en tiempo de descuento.

Regional Amateur: Concepción FC se metió en semifinales en una tarde de festejo y escándalo en Alderetes
Gentileza Luana Gramajo
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Concepción FC avanzó a semifinales del Regional Amateur tras vencer 2-1 a Ateneo en Alderetes (global 4-2), en un duelo suspendido por graves incidentes en el final.
  • Ateneo ganaba de penal, pero Barboza y Estrada lo dieron vuelta. Tras el 2-1, hinchas locales atacaron a la delegación rival y la policía dispersó con postas de goma.
  • Siendo el único tucumano en carrera, Concepción FC disputará el pase a la final regional frente a Villa San Antonio de Salta, definiendo la serie como local.
Resumen generado con IA

Concepción FC aseguró su clasificación a las semifinales de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur tras derrotar 2 a 1 como visitante a Ateneo Parroquial Alderetes y selló la serie de cuartos de final con un resultado global de 4 a 2. El encuentro no completó el tiempo reglamentario de adición debido a que el árbitro Lautaro Cazorla determinó la suspensión definitiva por incidentes desatados en el sector local inmediatamente después de la segunda conquista del conjunto sureño.

Disturbios en las tribunas e intervención policial

Los desmanes se iniciaron en el epílogo tras el gol convertido por Felipe Estrada. Un grupo de hinchas locales vulneró los cercos perimetrales, forzó uno de los portones y arrojó proyectiles hacia el sector donde se ubicaban directivos, allegados y futbolistas de Concepción FC que no formaban parte de la planilla oficial. Ante el avance, efectivos de la División Infantería de la Policía provincial debieron intervenir utilizando postas de goma para dispersar a los agresores. Luego de más de treinta minutos de interrupción y al no contar con las garantías pertinentes para continuar, la terna arbitral resolvió el cierre formal de las acciones.

El desarrollo futbolístico y la paridad antes del descanso

En lo deportivo, el trámite mostró a un Ateneo con mayor volumen ofensivo en la primera media hora a través de los desbordes de Luciano Ruiz, contrarrestando la salida temprana por lesión de Gonzalo Reyes. La apertura del marcador llegó pasada la media hora mediante un penal sancionado por mano en el área de Gabriel Figueroa, ejecutado con eficacia por Exequiel Narese. Cuando el local buscaba ampliar la ventaja y Pedro Villarreal sostenía el arco visitante, Concepción FC alcanzó el 1-1 en el cierre de la etapa inicial: tras una salida rápida conducida por Hernán Lastra, Matías Barboza aguantó la marca fuera del área y definió con un remate cruzado contra el palo izquierdo de José Fernández.

Definición de la serie y testimonios en zona de vestuarios

En la segunda mitad, el DT Mario Suárez rearmó el esquema defensivo con el ingreso de Marcos Valor. Ateneo adelantó sus líneas en busca de igualar la serie y dejó espacios que el visitante aprovechó de contragolpe, exigiendo en dos ocasiones al arquero Fernández mediante aproximaciones de Pablo Sánchez y Omar Romano. La ventaja definitiva se concretó en el descuento tras un tiro de media distancia de Marcos Carrera que se desvió en Estrada y superó la estirada del guardameta. Consumado el pase, Concepción FC enfrentará en semifinales a Villa San Antonio de Salta (clasificado tras eliminar por penales a Libertad de Metán), con inicio en territorio salteño y definición en el estadio Antonio Guillén, en una llave cuyo ganador se medirá ante el vencedor de Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico.

Tras el partido, los protagonistas del elenco sureño remarcaron la efectividad en los momentos decisivos del trámite. “Supimos aprovechar la que tuvimos. En el gol, Lastra me la habilitó, la aguanté y definí; golpeamos en el instante justo para sacar adelante una llave muy difícil”, analizó Barboza. A su turno, el entrenador Suárez sostuvo: “Fue un partido duro, resuelto con un planteo inteligente donde resultó clave igualar antes del descanso”, mientras que el arquero Villarreal remarcó: “Golpear en el momento oportuno nos permitió jugar con otra tranquilidad en el complemento”.

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