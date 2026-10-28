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Paliza en Burruyacú y festejo del campeón: Unión del Norte y Graneros dieron los grandes golpes en la Liga Tucumana

El "Cuervo" goleó 5 a 1 en el clásico ante Garmendia y el "Cocodrilo" superó 1 a 0 a Deportivo Aguilares, líder de la Zona F. En Simoca, Concepción FC venció 3 a 2 a Alto Verde y sostiene su marcha sin derrotas. Todos los resultados y las posiciones de cara a los playoffs.

FESTEJO CUERVO. Unión del Norte se quedó con el clásico y dejó sin invicto a Garmendia.
FESTEJO "CUERVO". Unión del Norte se quedó con el clásico y dejó sin invicto a Garmendia. Foto Prensa Unión del Norte
Por Redacción Deportes Hace 38 Min

Resumen para apurados

  • En Tucumán, Unión del Norte y Graneros vencieron a los invictos Garmendia y Aguilares en partidos pendientes del Clausura de la Liga Tucumana para pelear la cima.
  • El "Cuervo" goleó 5-1 en el clásico zonal y Graneros ganó 1-0 con gol de Ruiz Rodríguez, mientras Concepción FC venció 3-2 a Alto Verde y sostiene su racha invicta.
  • A falta de cinco fechas para el cierre de la fase regular, la pelea por clasificar a los playoffs se intensifica entre los clubes para asegurar ventajas eliminatorias.
Resumen generado con IA

La disputa de los encuentros pendientes y reprogramados del Torneo Clausura de la Liga Tucumana de Fútbol modificó el panorama en la parte alta de los grupos con las caídas de los dos conjuntos que permanecían invictos, Garmendia FC y Deportivo Aguilares. A su vez, la jornada ratificó la regularidad de Concepción FC como puntero en el sur y registró la victoria de Central Norte en el clásico barrial de la Zona A.

En la Zona C, Unión del Norte venció con claridad por 5-1 como local a Garmendia FC en Burruyacú. El equipo dirigido por Mauricio Galván superó al conjunto verde con tantos de Martín EspinosaLautaro HerreraSamir GonzálezNicolás Galván y Daniel Contreras, mientras que Braian Valenzuela convirtió el descuento visitante. Con este resultado, el cuadro de Burruyacú llegó a los 19 puntos y quedó a dos unidades de los líderes Atlético Concepción y Garmendia FC (ambos con 21).

Triunfo de Concepción FC y sorpresa en el sur

Por la Zona E, Concepción FC se afianzó en la cima y conservó su condición de invicto al derrotar 3 a 2 a Alto Verde en Simoca, en un partido resuelto a través de un doblete de Felipe Estrada y un gol de Nicolás Roldán. Con esta victoria fuera de su cancha, el equipo de Concepción sumó 18 unidades y amplió a cuatro puntos la ventaja sobre Alto Verde (14), su inmediato perseguidor.

En la Zona F se produjo la otra sorpresa de la fecha: Social y Deportivo Graneros superó 1 a 0 a Deportivo Aguilares y le cortó la racha invicta en el certamen. Un gol de Benjamín Ruiz Rodríguez le dio los tres puntos al último campeón del fútbol tucumano, que alcanzó las 17 unidades en el tercer puesto. Pese a la derrota, Deportivo Aguilares conserva el primer lugar con 22 puntos, seguido a cuatro por Jorge Newbery (18), que superó 1 a 0 a Santa Ana con gol de Carlos Vázquez. Por el mismo grupo, Sportivo Trinidad y San Lorenzo de Santa Ana empataron 1 a 1.

Goleada de Central Norte y la marcha en los demás grupos

En el clásico de la Zona A, Central Norte derrotó 4 a 0 como local a All Boys en barrio El Bosque, con dos anotaciones de Ignacio Cuello y los aportes de Matías Prado y Julián De Camilo. La victoria le permitió al conjunto conducido por Alejandro Bernat alcanzar los 11 puntos y ubicarse en zona de expectativa, mientras que la visita quedó con 6 unidades.

La fecha completó otros compromisos en el resto de los grupos. En la Zona B, Sportivo Guzmán empató 0 a 0 ante Tucumán Central y llegó a los 16 puntos como escolta del puntero Argentinos del Norte (18). En la Zona D, San Pablo superó 3 a 0 a Santa Lucía FC con dos tantos de Carlos Romero y uno de Pablo Lucena para acumular 12 unidades. Por la Zona E, La Providencia venció 2 a 0 a Santa Rosa mediante goles de Elías Barrientos y Rodrigo Farías. En los cruces interzonales, San José y Bella Vista igualaron 1 a 1 (Jeremías Cirrelli para el local y Gabriel Núñez para la visita), en tanto que Atlético Tucumán y Lastenia empataron sin goles.

La clasificación a los playoffs y las tablas de posiciones

A falta de cinco fechas para el cierre de la fase regular, la definición por los boletos a la postemporada entra en terreno decisivo. El reglamento establece que clasificarán a los playoffs los cuatro primeros de cada una de las seis zonas, acompañados por los dos mejores quintos de la tabla general. Los seis ganadores de grupo accederán directamente a una fase más avanzada de los cruces eliminatorios.

Zona A: Experimental y Talleres de Tafí Viejo, 16 puntos; Villa Mitre, 15; Central Norte y Juventud Unida, 11; All Boys, 6; San José, 5.

Zona B: Argentinos del Norte, 18 puntos; Sportivo Guzmán, 16; San Martín, 15; San Antonio, 14; Tucumán Central, 10; Atlético Tucumán, 7; Amalia, 6.

Zona C: Atlético Concepción y Garmendia FC, 21 puntos; Unión del Norte, 19; San Juan, 12; San Lorenzo de Delfín Gallo, 11; Lastenia, 9; Cruz Alta, 1.

Zona D: San Fernando, 18 puntos; Almirante Brown, 17; Bella Vista, 16; Famaillá, 13; San Pablo, 12; Ateneo Parroquial Alderetes, 9; Santa Lucía FC, 6.

Zona E: Concepción FC, 18 puntos; Alto Verde, 14; Unión Simoca, 13; San Ramón y Azucarera Argentina, 11; La Providencia, 10; Ñuñorco, 9; Santa Rosa, 6.

Zona F: Deportivo Aguilares, 22 puntos; Jorge Newbery, 18; Social y Deportivo Graneros, 17; San Lorenzo de Santa Ana, 13; Deportivo Marapa, 12; Santa Ana y Sportivo Trinidad, 9; Deportivo Llorens, 6.

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