Paliza en Burruyacú y festejo del campeón: Unión del Norte y Graneros dieron los grandes golpes en la Liga Tucumana

La fecha completó otros compromisos en el resto de los grupos. En la Zona B, Sportivo Guzmán empató 0 a 0 ante Tucumán Central y llegó a los 16 puntos como escolta del puntero Argentinos del Norte (18). En la Zona D, San Pablo superó 3 a 0 a Santa Lucía FC con dos tantos de Carlos Romero y uno de Pablo Lucena para acumular 12 unidades. Por la Zona E, La Providencia venció 2 a 0 a Santa Rosa mediante goles de Elías Barrientos y Rodrigo Farías. En los cruces interzonales, San José y Bella Vista igualaron 1 a 1 (Jeremías Cirrelli para el local y Gabriel Núñez para la visita), en tanto que Atlético Tucumán y Lastenia empataron sin goles.