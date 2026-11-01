Superclásico Boca-River: ¿llueve durante el partido en La Bombonera?
El partido de esta tarde tendrá un condimento inesperado este domingo en La Bombonera. El pronóstico anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas y hay un dato que podría alterar los planes de miles de hinchas. ¿Qué puede pasar durante el partido?
Resumen para apurados
- Boca y River juegan este domingo a las 15 en La Bombonera por el Torneo Clausura, bajo una alta probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.
- El pronóstico elevó las chances de precipitaciones al 70-90% durante la tarde, con marcas térmicas estimadas entre 22° y 26°C e inestabilidad localizada.
- Las inclemencias climáticas podrían alterar el desarrollo del juego clave por la clasificación a copas y complicar el traslado de miles de hinchas.
El Superclásico entre Boca y River se jugará este domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera. Por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, ambos equipos protagonizarán un encuentro clave, aunque las condiciones meteorológicas podrían convertirse en otro factor a tener en cuenta durante la jornada.
El pronóstico anticipa temperaturas templadas a cálidas, pero también un aumento de la inestabilidad y una elevada probabilidad de precipitaciones durante la tarde. La principal incógnita es si los chaparrones llegarán antes o durante el partido y qué posibilidades habrá de que se registren tormentas en las inmediaciones del estadio.
Superclásico Boca-River: qué temperatura se espera durante el partido
Miles de hinchas se movilizarán hacia el barrio de La Boca desde el mediodía para presenciar uno de los encuentros más esperados del fútbol argentino. En ese contexto, el tiempo podría presentar cambios importantes respecto de las condiciones del sábado.
Según el pronóstico del sitio Meteored, entre las 15 y las 17, horario previsto para el desarrollo del Superclásico, se esperan temperaturas agradables, sin necesidad de llevar abrigo. La máxima dependerá principalmente de la evolución de la nubosidad y del momento en que las nubes comiencen a limitar la llegada de la radiación solar.
Si el cielo se cubre durante las primeras horas del mediodía, los registros térmicos podrían ubicarse entre los 22° y 24°. En cambio, si la nubosidad aumenta más tarde y las precipitaciones demoran en llegar, la temperatura podría alcanzar los 25 o 26 °C en la zona de La Bombonera.
¿Puede llover durante el Superclásico en La Bombonera?
La mayor preocupación del pronóstico está relacionada con la posibilidad de lluvias y tormentas durante la tarde del domingo. Según las estimaciones de Meteored, las últimas actualizaciones del modelo meteorológico europeo ECMWF elevaron considerablemente las probabilidades de precipitaciones. Mientras que 48 horas antes se ubicaban cerca del 30% para el domingo, los nuevos cálculos las llevaron a valores de entre el 80 y el 90% para el conjunto de la jornada.
En particular, alrededor de las 15, cuando comience el partido entre Boca y River, la probabilidad de chaparrones y alguna tormenta aislada se estima en un 70%. Ese porcentaje aumentará con el correr de la tarde y podría llegar al 80-90% hacia el final del día.
Sin embargo, las lluvias podrían presentarse de manera localizada y con intensidad variable. Esto significa que algunos sectores de la Ciudad de Buenos Aires podrían registrar precipitaciones mientras que otros permanecerían sin lluvias.
Qué llevar al estadio ante la posibilidad de lluvias y tormentas
Quienes tengan previsto asistir al Superclásico deberán contemplar la posibilidad de precipitaciones durante el encuentro y en el regreso a sus hogares.
Ante este escenario, un piloto liviano o un poncho impermeable pueden resultar prácticos para protegerse de los chaparrones. También será importante seguir las indicaciones del personal del estadio si se registra actividad eléctrica en las inmediaciones.
Hacia las 17 y durante las primeras horas de la noche, la probabilidad de lluvias se mantendrá elevada, con valores estimados de entre el 70 y el 80%.
Aunque todavía existe cierta incertidumbre sobre el horario y la distribución de las precipitaciones, el escenario meteorológico anticipa una tarde inestable en Buenos Aires. Por eso, los hinchas de Boca y River deberán estar atentos al pronóstico antes de salir hacia La Bombonera.