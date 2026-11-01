Superclásico Boca-River: ¿llueve durante el partido en La Bombonera?

¿Puede llover durante el Superclásico en La Bombonera?

La mayor preocupación del pronóstico está relacionada con la posibilidad de lluvias y tormentas durante la tarde del domingo. Según las estimaciones de Meteored, las últimas actualizaciones del modelo meteorológico europeo ECMWF elevaron considerablemente las probabilidades de precipitaciones. Mientras que 48 horas antes se ubicaban cerca del 30% para el domingo, los nuevos cálculos las llevaron a valores de entre el 80 y el 90% para el conjunto de la jornada.