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Boca y River se enfrentan en un superclásico clave para la tabla anual y la Copa Libertadores

El “Xeneize” busca sostenerse en lo más alto de la tabla anual y seguir en carrera por cuatro títulos. El “Millonario” intentará frenar a su rival y acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores.

El superclásico entre Boca y River podría reunir a seis campeones del mundo.
El superclásico entre Boca y River podría reunir a seis campeones del mundo.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors y River Plate jugarán este domingo en La Bombonera por el Torneo Clausura para definir la cima de la tabla anual y la clasificación a la Copa Libertadores.
  • El Xeneize llega como puntero y pelea varios frentes, mientras el Millonario busca asegurar su boleto copero tras un año irregular y en medio de tensiones con la AFA.
  • El resultado definirá el acceso al plano internacional de ambos clubes y marcará un hito histórico al reunir en cancha a seis futbolistas campeones del mundo.
Resumen generado con IA

Boca Juniors y River Plate, los dos clubes más populares de Argentina, se enfrentarán el domingo en La Bombonera en una nueva edición del superclásico, un duelo que puede resultar determinante en la lucha por el título del Torneo Clausura.

El “Xeneize” llegará al duelo contra su clásico rival con una racha positiva que lo mantiene en carrera por cuatro títulos.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro el 21 de noviembre, en Barranquilla, y jugará las semifinales de la Copa Argentina. Además, ya aseguró su lugar en los playoffs del Clausura y lidera la tabla anual.

A falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, conservar ese primer puesto también le permitiría quedarse con el título de Liga.

Del otro lado, River llega al superclásico golpeado por una temporada sin títulos y marcada por eliminaciones tempranas tanto en el plano local como en las copas internacionales, aunque todavía conserva la posibilidad de rescatar algo de un año decepcionante.

Para ello, buscará derrotar a Boca y complicar sus planes.

La pelea por la tabla anual

Boca y River afrontan este mano a mano con objetivos distintos y la mirada puesta en la tabla anual, aunque podrían volver a enfrentarse en las instancias eliminatorias del Clausura.

Allí, Boca y Argentinos Juniors encabezan las posiciones con 57 puntos, seguidos por Rosario Central (56), Vélez (55), Instituto e Independiente Rivadavia (53) y River (52), a dos fechas del cierre de la fase regular.

Un triunfo le permitirá a Boca mantenerse en lo más alto, mientras que un empate o una derrota podrían dejarlo por debajo de sus perseguidores.

River atraviesa su mejor momento en semanas. Con cinco victorias en sus últimos siete partidos, el equipo de Leonardo Ponzio recuperó terreno y, aunque tiene pocas posibilidades de alcanzar la cima, un triunfo en el superclásico lo dejaría con opciones de pelear por una plaza en la próxima Copa Libertadores.

Una previa con tensión institucional

Sin embargo, la previa del partido se vio alterada por cuestiones institucionales.

El “Millonario” desistió de asistir a la conferencia de prensa conjunta organizada por la Liga, en medio de su distanciamiento con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

River justificó la decisión en su rechazo al nuevo formato aprobado para los torneos de Primera División de 2027, una iniciativa que su presidente, Stefano Di Carlo, calificó como “una mejora cosmética que no resuelve el problema de fondo”.

Distanciado desde hace tiempo de la conducción de la AFA, que lidera Claudio Tapia, River apunta a que el campeonato de Primera División tenga un máximo de 20 equipos, una idea que no encontró eco en el resto de la dirigencia, con excepción de Estudiantes de La Plata.

Seis campeones del mundo en La Bombonera

Por otro lado, el superclásico podría reunir a seis campeones del mundo sobre el césped de La Bombonera, todos integrantes de la selección argentina que conquistó Catar 2022.

Boca contará con su capitán Leandro Paredes, mientras que River tendría a Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa.

Un antecedente se remonta a 1981, cuando River contó con cuatro campeones del mundo de Argentina 1978: Daniel Passarella, Alberto Tarantini, Norberto Alonso y Mario Kempes. En el segundo tiempo también ingresó René Houseman, con lo que fueron cinco los integrantes del plantel campeón que participaron del encuentro. 

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