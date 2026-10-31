Superclásico Boca-River: a qué hora juegan, dónde ver en vivo y las probables formaciones

El fútbol argentino se prepara para una nueva edición del Superclásico entre Boca y River, que se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera. El encuentro, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026, enfrentará a dos equipos que atraviesan realidades diferentes, pero que necesitan sumar en la recta final de la competencia.