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Superclásico Boca-River: a qué hora juegan, dónde ver en vivo y las probables formaciones

Boca recibirá a River este domingo en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El "Xeneize" busca sostener su pelea en cuatro competencias, mientras que el "Millonario" intentará dar otro paso hacia los playoffs. Todos los detalles del partido.

Superclásico Boca-River: a qué hora juegan, dónde ver en vivo y las probables formaciones
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Boca y River jugarán este domingo 1 de noviembre a las 15 en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, en busca de puntos decisivos.
  • Boca llega en racha peleando cuatro frentes con Arruabarrena, mientras que el River de Ponzio llega golpeado por lesiones en el mediocampo y busca el pase a playoffs.
  • El resultado impactará en la lucha de Boca por la cima de la tabla anual y determinará la clasificación de River a la fase final del certamen local.
Resumen generado con IA

El fútbol argentino se prepara para una nueva edición del Superclásico entre Boca y River, que se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera. El encuentro, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026, enfrentará a dos equipos que atraviesan realidades diferentes, pero que necesitan sumar en la recta final de la competencia.

El partido contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR. La transmisión en vivo estará disponible a través de ESPN Premium y TNT Sports.

A qué hora juegan Boca y River y dónde ver el Superclásico en vivo

El encuentro se disputará el domingo 1 de noviembre, a partir de las 15, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera. Se podrá seguir en vivo por las señales de ESPN Premium y TNT Sports.

Boca llega en un gran momento deportivo. El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena ocupa el tercer puesto de la Zona A del Clausura, con 27 puntos, y se mantiene en la pelea por el primer lugar de la tabla anual, que otorga el título de Campeón de Liga.

Además, el "Xeneize" está clasificado a la final de la Copa Sudamericana y a las semifinales de la Copa Argentina, por lo que mantiene la ilusión de conquistar cuatro títulos en una misma temporada.

De cara al Superclásico, Arruabarrena mantendría la base del equipo titular. La principal incógnita aparece en el ataque, donde Sebastián Villa y Leonel Flores disputan un lugar desde el arranque.

River, en cambio, busca cerrar de la mejor manera una temporada marcada por las eliminaciones tempranas en la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio encontró cierta regularidad en las últimas fechas y, con 23 puntos, quedó cerca de asegurarse un lugar en los playoffs.

Sin embargo, el entrenador afronta dificultades para conformar el mediocampo. Fausto Vera está descartado por un desgarro, mientras que Aníbal Moreno continúa afectado por una discopatía lumbar que ya lo marginó del partido frente a Racing.

Ante este escenario, Lucas Silva, de 19 años, aparece como candidato para ser titular. El juvenil cuenta con apenas nueve partidos oficiales en Primera División y podría disputar su primer Superclásico.

Las probables formaciones de Boca y River

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Sebastián Villa o Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Todos los datos del Superclásico

Partido: Boca vs. River.

Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 15 (interzonal).

Fecha: domingo 1 de noviembre.

Horario: 15 (hora argentina).

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Silvio Trucco.

Dónde ver en vivo: ESPN Premium y TNT Sports. 

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