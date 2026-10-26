Mundial Sub 15: Argentina sumó dos victorias en Bakú pero quedó fuera de la pelea por el título

La selección argentina sub 15 completó este lunes su participación en la fase inicial de la Copa Mundial y Festival de Bakú, Azerbaiyán, con dos triunfos en la misma jornada. En el primer turno, el representativo nacional venció 3-0 a Surinam con goles de Joaquín Reinoso, Elías Torres y Renzo Gonella. Horas más tarde, cerró su participación en la zona con una victoria 4-2 sobre Malaui, gracias a las definiciones de Ian Mosqueira, un doblete de Nicolás Losavio y un tanto de Ezequiel Garfagnoli. El delantero de la categoría 2011 de Rosario Central finalizó la primera ronda como el máximo anotador del plantel albiceleste con cinco conquistas (tres frente a Omán, una ante China Taipéi y una contra el conjunto africano).