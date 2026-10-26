Mundial Sub 15: Argentina sumó dos victorias en Bakú pero quedó fuera de la pelea por el título
El equipo de Adrián Gallará superó 3-0 a Surinam y 4-2 a Malaui para cerrar el Grupo B con cuatro triunfos en cinco partidos. Por el reglamento de la FIFA, la derrota del debut frente a Argelia relegó al seleccionado al Nivel B del certamen.
Resumen para apurados
- Argentina sub 15 quedó fuera de la pelea por el título en Bakú este lunes tras ser escolta en su zona, pese a vencer a Surinam y Malaui, por caer ante Argelia en el debut.
- Pese a encadenar cuatro triunfos seguidos, el sistema de la FIFA en este torneo de fútbol 8 solo clasificó a los líderes al Nivel A, postergando al equipo por su caída inicial.
- La Albiceleste competirá desde este miércoles en el Nivel B, donde disputará al menos cuatro encuentros adicionales para completar su rodaje internacional formativo.
La selección argentina sub 15 completó este lunes su participación en la fase inicial de la Copa Mundial y Festival de Bakú, Azerbaiyán, con dos triunfos en la misma jornada. En el primer turno, el representativo nacional venció 3-0 a Surinam con goles de Joaquín Reinoso, Elías Torres y Renzo Gonella. Horas más tarde, cerró su participación en la zona con una victoria 4-2 sobre Malaui, gracias a las definiciones de Ian Mosqueira, un doblete de Nicolás Losavio y un tanto de Ezequiel Garfagnoli. El delantero de la categoría 2011 de Rosario Central finalizó la primera ronda como el máximo anotador del plantel albiceleste con cinco conquistas (tres frente a Omán, una ante China Taipéi y una contra el conjunto africano).
El impacto del reglamento y la tabla del Grupo B
A pesar de haber ganado cuatro compromisos de manera consecutiva tras el tropiezo inicial, el equipo conducido por Adrián Gallará no disputará la corona principal del certamen. Con un balance de cuatro victorias y una derrota, Argentina culminó en el segundo puesto del Grupo B por detrás de Argelia, seleccionado que se adjudicó la zona a partir del triunfo 1-0 sobre la "Albiceleste" en la fecha inaugural. El formato dispuesto por la FIFA para este torneo de 189 naciones determinó que únicamente los 32 líderes de cada grupo accedan al Nivel A, el único cuadro que otorga el título de campeón del mundo.
Continuidad en el Nivel B y las reglas del certamen
A partir de este ordenamiento, el seleccionado nacional continuará en competencia dentro del Nivel B, cuadro reservado para los equipos que finalizaron como escoltas en sus respectivas zonas. La delegación argentina disputará al menos cuatro partidos adicionales a partir de este miércoles en el Complejo Hovsan, a la espera de la confirmación de su próximo adversario una vez completados los grupos restantes.
El campeonato presenta una modalidad adaptada de fútbol 8, con planteles reducidos y encuentros divididos en dos tiempos de 20 minutos cada uno. Los partidos se desarrollan en canchas de 68 por 47 metros que conservan los arcos reglamentarios, en el marco de una estructura experimental que distribuye a los 189 participantes en seis niveles competitivos (del A al F) para asegurar rodaje internacional parejo hasta el cierre del evento.