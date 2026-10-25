Boca venció a Independiente sobre el final y llega como único líder de la Anual al Superclásico

En la primera mitad, Boca buscó asumir la iniciativa desde la posesión con Leandro Paredes como eje en la distribución, ante un rival que apostó a las transiciones rápidas encabezadas por Santiago Montiel y Ezequiel Ávila. El conjunto visitante generó las aproximaciones iniciales a través de un desborde de Leandro Lozano que Leonel Flores no pudo conectar con precisión en el segundo palo y un remate de zurda de Miguel Merentiel que contuvo el arquero Santiago Mele, titular en reemplazo de Rodrigo Rey. Independiente respondió con disparos de media distancia de Maximiliano Meza y llegadas de Mateo Pérez Curci, en un tramo inicial que dejó además la amonestación de Iván Marcone por una infracción sobre Santiago Ascacíbar, sanción que le impedirá jugar la próxima jornada ante Defensa y Justicia por acumulación de tarjetas amarillas.