Boca venció a Independiente sobre el final y llega como único líder de la Anual al Superclásico
Con un gol de cabeza del juvenil Facundo "Jagger" Herrera a los 42 minutos del segundo tiempo y una destacada actuación del arquero Álvaro Montero, el equipo de Rodolfo Arruabarrena ganó en Avellaneda y quedó en la cima de la acumulada.
Resumen para apurados
- Boca venció 1-0 a Independiente en Avellaneda por la fecha 14 del Clausura con gol de Facundo Herrera para clasificar a la fase final y alcanzar la cima anual.
- El juvenil conectó de cabeza un córner de Sebastián Villa a los 42 del segundo tiempo, mientras que el arquero Álvaro Montero sostuvo el cero ante las llegadas locales.
- Con este triunfo, el equipo de Arruabarrena quedó como único líder de la Tabla Anual con 57 puntos y llega con ventaja anímica al Superclásico ante River en La Bombonera.
Boca Juniors derrotó 1 a 0 a Independiente en el estadio Libertadores de América por la fecha 14 del Torneo Clausura. A los 42 minutos del segundo tiempo, el defensor Facundo Herrera convirtió de cabeza el único tanto del encuentro, resultado que le permitió al equipo de Rodolfo Arruabarrena asegurar su pasaje a la fase final del torneo y ubicarse en lo más alto de la Tabla Anual con 57 puntos —uno por delante de Rosario Central— a una semana de recibir a River en La Bombonera.
En la primera mitad, Boca buscó asumir la iniciativa desde la posesión con Leandro Paredes como eje en la distribución, ante un rival que apostó a las transiciones rápidas encabezadas por Santiago Montiel y Ezequiel Ávila. El conjunto visitante generó las aproximaciones iniciales a través de un desborde de Leandro Lozano que Leonel Flores no pudo conectar con precisión en el segundo palo y un remate de zurda de Miguel Merentiel que contuvo el arquero Santiago Mele, titular en reemplazo de Rodrigo Rey. Independiente respondió con disparos de media distancia de Maximiliano Meza y llegadas de Mateo Pérez Curci, en un tramo inicial que dejó además la amonestación de Iván Marcone por una infracción sobre Santiago Ascacíbar, sanción que le impedirá jugar la próxima jornada ante Defensa y Justicia por acumulación de tarjetas amarillas.
El complemento mostró una mayor presión del equipo local, que contó con las situaciones más claras del partido pero no pudo superar a Álvaro Montero. El arquero colombiano desvió primero una definición cercana de Josías Palais y, a los 37 minutos, evitó la apertura del marcador al taparle un mano a mano al "Chimy" Ávila, acción que continuó con un rebote que Montiel remató por encima del travesaño. Con el ingreso de Sebastián Villa en lugar de Alan Velasco, y las posteriores entradas de Carlos Palacios y Enner Valencia, el visitante renovó su ataque.
La definición del clásico llegó a los 42 minutos a partir de un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda por Villa: Herrera anticipó en el primer palo y conectó un cabezazo que superó la resistencia de Mele, sellando el 1-0 y su primer gol oficial en Primera División. En el tiempo de descuento, Montero volvió a intervenir ante un remate de Iván Morales para asegurar una victoria que consolida a Boca en la tabla acumulada antes del Superclásico.
La síntesis
INDEPENDIENTE (0): Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Arrayago y Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci (32' ST Ruben Martínez), Iván Marcone y Maximiliano Meza (32' ST Iván Morales); Santiago Montiel (40' ST Tomás Parmo), Ezequiel Ávila (40' ST Felipe Tempone) y Josías Palais (23' ST Matías Abaldo). DT: Jadson Viera.
BOCA (1): Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Alan Velasco (14' ST Sebastián Villa); Miguel Merentiel (20' ST Enner Valencia) y Leonel Flores (35' ST Carlos Palacios). DT: Rodolfo Arruabarrena.
Gol: ST 42' Facundo Herrera (B).
Amonestados: Di Lollo, Delgado, Herrera y Braida (B); Marcone, Ávila y Pérez Curci (I).
Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Independiente.