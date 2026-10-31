San Martín bajó el precio de las entradas para el duelo ante Colegiales: ¿cuánto cuestan?

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán redujo hoy el precio de las entradas ante Colegiales para alentar el apoyo al equipo y celebrar su 117° aniversario en su estadio.
- Los boletos bajaron hasta un 50% para socios y no socios en el cierre de la Primera Nacional, con venta presencial y online, permitiendo además el ingreso gratis a menores.
- La medida busca respaldar la renovación del plantel con juveniles liderada por Alejandro Orfila e inaugurar los festejos por el nuevo aniversario de la institución.
La dirigencia de San Martín decidió bajar el precio de las entradas para el partido de esta tarde frente a Colegiales. La comisión apunta a que el público acompañe a un equipo con muchos jugadores del semillero, en el comienzo de la renovación que encabeza Alejandro Orfila.
Cuánto cuestan
Para los socios, la popular general, que durante la temporada costaba entre $13.000 y $15.000, tendrá un valor único de $6.000; damas y jubilados socios pagarán $3.000. Las plateas, que llegaban a $35.000, costarán $14.000 en cualquier sector.
Para los no socios, la entrada general bajó de $25.000 a $14.000, para damas y jubilados se redujo de $15.000 y $16.000 a $7.000 y la platea, de $60.000 a $30.000. Los menores ingresarán sin cargo a todas las ubicaciones.
Además, cualquier socio con la cuota de octubre al día, con o sin abono, podrá comprar hasta dos entradas a precio de socio.
Dónde comprarlas
La venta online está habilitada desde el viernes. Quienes no hayan sacado su entrada por esa vía podrán comprarla hoy de manera presencial en dos puntos: las boleterías del estadio, de 10 a 16.30, y el Club Floresta (avenida Colón 471), de 16 a 18.30.
El partido también marca el inicio de los festejos por los 117 años del club: inmediatamente después del pitazo final habrá un show de fuegos artificiales en la esquina de Pellegrini y Bolívar.