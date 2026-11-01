Tawa Sinfónico en el teatro San Martín

“Es la primera vez que tenemos la posibilidad de vivir una experiencia sinfónica con nuestras canciones y esperamos que no sea la última. Hace mucho tiempo venimos pensando en un concierto como éste, que concretamos por el apoyo de las autoridades del Ente Cultural de la Provincia. El repertorio va a ser variado, con algunas canciones que son habituales en nuestro repertorio y otras armadas especialmente para la ocasión. Esta presentación es alcanzar un sueño, es algo que cualquier artista desea vivir en algún momento de su carrera. Hoy solo pensamos en dejar el alma en cada canción para que el público disfrute al máximo de este momento maravilloso que nos toca, que pasará a formar parte de nuestros recuerdos más bonitos”, adelanta Cheda.