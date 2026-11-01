Tawa Sinfónico en el teatro San Martín

La Banda Sinfónica de la Provincia y el grupo Tawa confluirán esta noche desde las 20 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), en una propuesta que fusionará estilos en un repertorio folclórico que unirá lo popular y lo académico. “Tawa Sinfónico” tendrá la dirección general de Jorge Bulacia Soler, mientras que el cuarteto vocal está conformado por Álvaro Carabajal, Emir Blac Sleiman, Javier Jiménez y Víctor Cheda.
“Es la primera vez que tenemos la posibilidad de vivir una experiencia sinfónica con nuestras canciones y esperamos que no sea la última. Hace mucho tiempo venimos pensando en un concierto como éste, que concretamos por el apoyo de las autoridades del Ente Cultural de la Provincia. El repertorio va a ser variado, con algunas canciones que son habituales en nuestro repertorio y otras armadas especialmente para la ocasión. Esta presentación es alcanzar un sueño, es algo que cualquier artista desea vivir en algún momento de su carrera. Hoy solo pensamos en dejar el alma en cada canción para que el público disfrute al máximo de este momento maravilloso que nos toca, que pasará a formar parte de nuestros recuerdos más bonitos”, adelanta Cheda.
El recorrido rendirá homenaje a Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Los Chalchaleros y Ariel Ramírez, entre otros, con obras como “Alfonsina y el mar”, “Zamba de mi esperanza”, “La arribeña” y “El cosechero”.
“En Tucumán hay muchísimo talento y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos -afirma el músico-. Nosotros siempre intentamos hacer todo pensando en superarnos cada día, para la evolución de nuestro proyecto y con el mayor de los respetos a los grandes referentes de la música popular. Intentamos honrar la historia con nuestro estilo, nuestras versiones y con las composiciones que nos pertenecen y con las cuales buscamos hacer nuestro aporte al cancionero nacional”.
Tawa cierra así un año memorable, que incluyó una gira por la Capital Federal que le permitió proyectar su estilo a nivel nacional. “Le estamos dando paso a todas las grandes ideas que empiezan a asomarse para 2027. Deseamos que esta temporada haya sido el inicio de una larga carrera en la música y nada mejor que compartirlo con nuestra gente, en la tierra que tanto amamos”, concluye.